В Индонезии произошло мощное землетрясение: погибли почти 60 человек (фото)

Подземные толчки ощущались в Джакарте, примерно в 100 километрах от эпицентра — города Чианджур на острове Ява. Стихия разрушила около 2 тысяч жилых домов.

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Сильное землетрясение магнитудой 5,6 на индонезийском острове Ява унесло жизни по меньшей мере 46 человек, около 700 получили ранения. Об этом сообщила радиостанция BBC со ссылкой на данные местных властей.

Согласно данным Геологической службы США, землетрясение произошло в городе Чианджур на Западной Яве на глубине 10 километров. Подземные толчки ощущались в столице Индонезии Джакарте, примерно в 100 км от эпицентра.

[ + – ] Землетрясение произошло в городе Чианджур на Западной Яве

Губернатор Западной Явы Ридван Камил заявил о 700 раненых. По его словам, число пострадавших и погибших может увеличиться, на месте происшествия находится много людей, а один из участков заблокировал оползень.

Некоторые здания полностью разрушились, мусор разбросан по улицам города. Землетрясение случилось в густонаселенном районе, где плохо строили дома, отметили журналисты.

[ + – ] В Чианджуре не работает электричество, а связь — с перебоями

Спасатели пытались эвакуировать людей из рухнувших зданий, им удалось спасти женщину и ребенка.

По словам главы администрации Чианджура Германа Сухермана, большинство людей оказавшихся под завалами получили переломы костей.

В Национальном агентстве по смягчению последствий стихийных бедствий заявили о повреждении десятка зданий в городе, в том числе больницы и школы-интерната.

Reuters со ссылкой на местного чиновника Абдулу Мухари пишет, что более 1770 домов были повреждены, а 3,9 тыс. человек вывезли из Чианджура. В городе не работает электричество, а связь — с перебоями.

Напомним, что в сентябре на Тайване произошло сильное землетрясение магнитудой 7,2 балла. Из-за стихийного бедствия сошли с рельсов несколько пассажирских вагонов.

В этом же месяце произошло сильнейшее с 2017 года землетрясение в китайской провинции Сычуань, погибли 65 человек. Также в результате толчков рухнули 243 жилых дома, а более 13 тыс. получили повреждения.