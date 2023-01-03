Відчули поштовхи: на заході Україні стався землетрус

Мешканці низки населених пунктів Хустського району Закарпатської області відчули землетрус. За даними сейсмологів, він був найпотужнішим у регіоні за останні два роки.

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У вівторок, 3 січня, у районі міста Іршава Закарпатської області зареєстрували землетрус. Про це повідомляє Головний центр спеціального контролю.

За інформацією центру, магнітуда землетрусу склала 3,8 за шкалою Ріхтера. Епіцентр сейсмічної активності був на глибині 6 км.

Як зазначають сейсмологи, поштовхи такої сили відчуваються всередині будівлі, а ось просто неба лише небагато людей можуть їх відчути.

"Коливання подібні зі струсом, утвореним важко навантаженим автомобілем. Тремтіння вікон, дверей, посуду. Скрип підлог і стін. Починається тремтіння меблів. Висячі предмети легко розхитуються; рідина на відкритих ринках злегка коливається. У автомобілях, що стоять на місці, поштовх помітний", — пояснили у Головному центрі спеціального контролю.

[ + – ] Епіцентр сейсмічної активності знаходився на глибині 6 км. Фото: Скриншот

За інформацією центру, землетрус перевищив рекордні показники 23 січня 2020 року та 27 жовтня 2021 року з магнітудами 3 та 3,1 відповідно.

Судячи з коментарів у місцевих групах у Facebook, поштовхи відчули мешканці різних населених пунктів Хустського району Закарпатської області.

Фото: соцсети

Нагадаємо, 28 грудня на Івано-Франківщині зареєстрували землетрус магнітудою 2,4 за шкалою Ріхтера.

28 грудня видання New York Post повідомило, що на кордоні Сполучених Штатів Америки та Канади зафіксовано часткове зледеніння Ніагарського водоспаду. В історії зафіксовано лише кілька випадків, коли він замерзав в американській частині.