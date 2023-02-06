У Туреччині та Сирії стався потужний землетрус: загинуло понад 200 людей, — ЗМІ (відео)

За повідомленням сейсмологів, на південному сході Туреччини після першого поштовху були потужні афтершоки магнітудою понад 6 балів. Влада оголосила найвищий рівень тривоги через НП.

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На південному сході Туреччини стався потужний землетрус, у деяких провінціях магнітуда перевищила 7 балів. Про це у понеділок, 6 лютого, повідомляє Європейсько-Середземноморський сейсмологічний центр.

Так, за 37 км від міста Газантієп із майже мільйонним населенням стався землетрус магнітудою 7,8 балів.

За даними Управління боротьби зі стихійними лихами та надзвичайними ситуаціями (AFAD) потужні поштовхи також сталися в місті Пазарджик у провінції Кахраманмараш.

Унаслідок події в кількох провінціях є руйнування будівель. Після першого поштовху сталося кілька афтершоків магнітудою понад 6 балів.

Як повідомляє Reuters, внаслідок землетрусу загинуло понад 50 людей. Влада викликала рятувальні групи та літаки постачання в район навколо міста Кахраманмараш. У той же час, AP News повідомляє про 195 загиблих.

Крім цього, сильний землетрус торкнувся деяких районів Сирії, де внаслідок підземних поштовхів також загинуло понад 100 людей. Місцева влада стверджує, що поранення отримали не менше 500 мирних жителів.

Президент Туреччини Реджеп Ердоган висловив співчуття сім'ям загиблих громадян. У країні оголосили найвищий рівень тривоги.

"Наші пошуково-рятувальні загони були негайно відправлені до районів, що постраждали від землетрусу. Наше МВС та охорона здоров'я, AFAD, губернаторства та всі інші установи розпочали свою роботу негайно. Ми також координуємо роботи, розпочаті після землетрусу. Ми сподіваємося, що разом переживемо це лихо якнайшвидше і з найменшою шкодою, і продовжуємо нашу роботу", — сказано в повідомленні президента в його офіційному телеграм-каналі.

Нагадаємо, 3 січня повідомлялося про те, що у Закарпатській області стався землетрус магнітудою 3,8 бали. Місцеві жителі відчули поштовхи.

Раніше, 28 грудня, в Івано-Франківській області зареєстрували землетрус магнітудою 2,4 за шкалою Ріхтера.