Древнеримская крепость Газиантеп разрушена в результате землетрясения в Турции

Крепость входит в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Также была повреждена Цитадель Алеппо в Сирии.

Related video

Историческая крепость Газиантеп, входящая в список всемирного наследия ЮНЕСКО, была разрушена после землетрясения в Турции магнитудой 7,4 баллов этой ночью. Об этом сообщает Daily Sabah.

Эпицентр землетрясения был зафиксирован в 37 километрах от одноименного города, который расположен на юге Турции. Точнее, в районе Пазарджик юго-восточной турецкой провинции Кахраманмараш.

Фото: Daily Sabah

Сообщается, что после мощных подземных толчков рухнули бастионы, причем обломки разлетелись по дороге. Полностью была разрушена подпорная стена, в устоявших стенах образовались глубокие трещины. Также обрушились купол и восточная стена исторической мечети Ширвани 17-го века, расположенной рядом с крепостью.

Фото: Daily Sabah

Напомним, крепость Газиантеп расположена на южном берегу реки Аллебен, на холме высотой 25-30 метров. Точных сведений относительно времени постройки нет. Только история кургана, на котором расположена крепость, насчитывает 6000 лет. Помимо этого, во 2-3 веках нашей эры крепость и ее окрестности были известны как небольшой город под названием Тебан. Ранее крепость использовалась римлянами в качестве дозорной башни, со временем она была расширена. Свой современный облик крепость приобрела в 6 веке нашей эры, при византийском императоре Юстиниане, известном как "архитектор крепостей".

Также Департамент музеев Сирии сообщил о повреждении Цитадели Алеппо, еще одного объекта всемирного наследия ЮНЕСКО.

Количество жертв землетрясения в Турции, официально составляет 284 человека в 10 провинциях, ранения получили не менее 2323 человек.

Ряд СМИ отмечают, что это одно из самых сильных землетрясений в Турции за последние 100 лет. Из-за того, что оно произошло ночью, многие люди спали в своих кроватях и просто не успели покинуть свои дома.