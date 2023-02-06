Землетрясение в Турции и Сирии: число погибших возросло до 500 (фото, видео)

По данным местных изданий, в двух странах ранения получили около 3000 человек и это еще не окончательные цифры. РосСМИ сообщают о том, что из-за мощных толчков был поврежден объект всемирного наследия ООН — Цитадель Алеппо.

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По меньшей мере 284 человека погибли и более 2 300 получили ранения в Турции в результате мощного землетрясения магнитудой 7,8. Об этом сообщил вице-президент Турецкой Республики Фуата Октай в своем твиттер-аккануте в понедельник, 6 февраля.

По словам вице-президента, более 1700 зданий были повреждены в 10 турецких городах.

[ + – ] Люди пытаются помочь пострадавшим на месте обрушившегося после землетрясения здания в Диярбакыре, Турция Фото: EPA

В Сирии, по меньшей мере, 237 человек погибли и 639 получили ранения, сообщило 6 февраля сирийское государственное информационное агентство SANA со ссылкой на представителя министерства здравоохранения. Наибольшее количество пострадавших в провинциях Латакия, Алеппо, Хама и Тартус.

По информации местного СМИ, медицинские бригады из Хомса и Тартуса вместе с одиннадцатью машинами скорой помощи были направлены в Алеппо, а 15 мобильных клиник были распределены по разным местам для лечения раненых в зависимости от степени тяжести, подчеркнув, что частным больницам было дано указание принимать всех больных и сотрудничать с другими аварийными службами, пожарными и гражданской обороной во всех провинциях.

Таким образом, общее число погибших в Турции и Сирии составляет не менее 521 человека.

Ряд СМИ отмечают, что это одно из самых сильных землетрясений в Турции за последние 100 лет. Оно вызвало толчки по всему региону, обрушив здания и заставив жителей выбегать на улицы.

Вместе с тем российское пропагандистское издание RT со ссылкой на департамент музеем Сирии сообщает о том, что в ходе землетрясения был поврежден объект всемирного наследия ООН — Цитадель Алеппо. также сообщается о разрушении исторической крепости Газиантеп.

Напомним, эпицентр землетрясения магнитудой 7,8 балла по шкале Рихтера зафиксировали в 37 км от турецкого города Газантиеп с почти миллионным населением.

Ранее, 3 января, сообщалось о том, что в Закарпатской области произошло землетрясение магнитудой 3,8 балла. Местные жители почувствовали толчки.