Землетрус у Туреччині та Сирії: кількість загиблих зросла до 500 (фото, відео)

За даними місцевих видань, у двох країнах поранення отримали близько 3000 осіб, і це ще не остаточні цифри. РосЗМІ повідомляють про те, що через потужні поштовхи було пошкоджено об'єкт всесвітньої спадщини ООН — Цитадель Алеппо.

Related video

Щонайменше 284 особи загинули та понад 2 300 отримали поранення у Туреччині внаслідок потужного землетрусу магнітудою 7,8. Про це повідомив віце-президент Турецької Республіки Фуата Октай у своєму твіттер-аккануті в понеділок, 6 лютого.

За словами віце-президента, понад 1700 будівель було пошкоджено у 10 турецьких містах.

[ + – ] Люди намагаються допомогти постраждалим на місці будівлі, що обрушилася після землетрусу в Діярбакирі, Туреччина Фото: EPA

У Сирії щонайменше 237 людей загинули та 639 отримали поранення, повідомило 6 лютого сирійське державне інформаційне агентство SANA з посиланням на представника міністерства охорони здоров'я. Найбільша кількість постраждалих у провінціях Латакія, Алеппо, Хама і Тартус.

За інформацією місцевого ЗМІ, медичні бригади з Хомса і Тартуса разом з одинадцятьма машинами швидкої допомоги були направлені в Алеппо, а 15 мобільних клінік було розподілено по різних місцях для лікування поранених залежно від ступеня тяжкості, наголосивши, що приватним лікарням було дано вказівку приймати всіх хворих та співпрацювати з іншими аварійними службами, пожежними та цивільною обороною у всіх провінціях.

Таким чином, загальна кількість загиблих у Туреччині та Сирії становить не менше 521 особа.

Низка ЗМІ зазначають, що це один із найсильніших землетрусів у Туреччині за останні 100 років. Він викликав поштовхи по всьому регіону, обрушивши будинки та змусивши мешканців вибігати на вулиці.

Водночас російське пропагандистське видання RT із посиланням на департамент музеїв Сирії повідомляє про те, що під час землетрусу було пошкоджено об'єкт всесвітньої спадщини ООН – Цитадель Алеппо, також повідомляється про руйнування історичної фортеці Газіантеп.

Нагадаємо, епіцентр землетрусу магнітудою 7,8 бала за шкалою Ріхтера зафіксували за 37 км від турецького міста Газіантеп із майже мільйонним населенням.

Раніше, 3 січня, повідомлялося про те, що у Закарпатській області стався землетрус магнітудою 3,8 бала. Місцеві жителі відчули поштовхи.