Давньоримська фортеця Газіантеп зруйнована внаслідок землетрусу в Туреччині

Фортеця входить до списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Також було пошкоджено Цитадель Алеппо в Сирії.

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Історичну фортецю Газіантеп, що входить до списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, було зруйновано після землетрусу в Туреччині магнітудою 7,4 бали цієї ночі. Про це повідомляє Daily Sabah.

Епіцентр землетрусу був зафіксований за 37 кілометрів від однойменного міста, розташованого на півдні Туреччини. Точніше, у районі Пазарджик південно-східної турецької провінції Кахраманмараш.

Фото: Daily Sabah

Повідомляється, що після потужних підземних поштовхів завалилися бастіони, причому уламки розлетілися по дорозі. Повністю було зруйновано підпірну стіну, в устояних стінах утворилися глибокі тріщини. Також обвалилися купол і східна стіна історичної мечеті Ширвані 17-го століття, розташованої поруч із фортецею.

Фото: Daily Sabah

Нагадаємо, фортеця Газіантеп розташована на південному березі річки Аллебен, на пагорбі заввишки 25-30 метрів. Точних відомостей щодо часу будівництва немає. Лише історія кургану, на якому розташована фортеця, налічує 6000 років. Крім цього, у 2-3 століттях нашої ери фортеця та її околиці були відомі як невелике місто під назвою Тебан. Раніше фортеця використовувалася римлянами як дозорна вежа, згодом вона була розширена. Свій сучасний образ фортеця набула в 6 столітті нашої ери, за візантійського імператора Юстиніана, відомого як "архітектор фортець".

Також департамент музеїв Сирії повідомив про пошкодження Цитаделі Алеппо, ще одного об'єкта всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

Кількість жертв землетрусу в Туреччині, офіційно складає 284 особи у 10 провінціях, поранення отримали не менше 2323 людей.

Ряд ЗМІ зазначають, що це один із найсильніших землетрусів у Туреччині за останні 100 років. Через те, що він стався вночі, багато людей спали у своїх ліжках і просто не встигли залишити свої будинки.