Потужний землетрус у Туреччині та Сирії: жертвами стихії стали понад тисяча людей (відео)

Унаслідок підземних поштовхів понад 7 балів у Туреччині загинули 912 людей, ще 5 385 — отримали поранення різного ступеня тяжкості. У Сирії стихія забрала життя 326 людей, ще 1 042 людини постраждали.

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Кількість загиблих унаслідок землетрусу в Туреччині зросла до 912 осіб, при цьому кількість тих, хто отримав поранення різного ступеня тяжкості, зросла до 5 385 осіб. Такі цифри у прямому ефірі турецького телебачення 6 лютого навів президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган.

За словами турецького лідера, нинішній землетрус став наймасштабнішим стихійним лихом у країні з 1939 року.

"За останніми даними, магнітуда землетрусу склала 7,7. Це найбільше стихійне лихо в Туреччині з 1939 року. Кількість загиблих склала 912 людей, постраждали 5 385 громадян. Зруйновано 2 818 будівель", — сказав Ердоган.

Наслідки землетрусу в Сирії

Підземні поштовхи сталися також на території Сирії. За інформацією журналістів сирійського інформаційного агентства SANA, кількість жертв землетрусу в Сирії досягла 326, ще 1 042 особи постраждали.

У країні мобілізують інженерну техніку для розбору завалів, у зонах лиха працюють рятувальні бригади, а в лікарнях було організовано пункти зі здачі крові.

Руйнування сталися на півночі Сирії в містах Алеппо та Хама, а також у Тартусі та Латакії, що розташовані на березі Середземного моря. Донедавна влада заявляла, що підземні поштовхи знаходилися в межах 6,4 бали за шкалою Ріхтера, проте за даними сирійського Національного сейсмологічного центру, епіцентр поштовхів знаходився в районі Іскендеруна на півдні країни — їх магнітуда склала 7,7 балів.

Нагадаємо, 6 лютого на південному сході Туреччини стався потужний землетрус магнітудою 7,8 балів. Його епіцентр знаходився поряд із великим містом Газіантеп, в якому проживає понад мільйон людей.

Унаслідок потужних підземних поштовхів зруйновано сотні будівель, зокрема турецька фортеця Газіантеп, побудована за часів Римської імперії, та цитадель зі списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО у сирійському місті Алеппо.