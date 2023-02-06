Землетрясение в Сирии и Турции: появились обновленные данные о жертвах (фото)

Природные катаклизмы в двух странах унесли жизни более 1400 человек. В профильных министерствах Турции и Сирии предупредили, что до конца дня количество погибших и раненых будет только увеличиваться.

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Землетрясение в Турции унесло жизни более 1014 человек. Об этом сообщает Управление по чрезвычайным ситуациям страны.

Землетрясение 6 февраля: ситуация в Турции

Согласно имеющейся информации, по состоянию на 14:20 погибли:

191 человек в провинции Кахраманмара́ш (юго-восточный регион Турции);

200 человек в провинции Газиантеп (юг Турции);

27 человек в провинции Шанлыурф (юго-восток Турции);

41 человек в провинции Диярбакыр (юго-восток страны);

43 человека в провинции Адана;

20 человек в провинции Адыяман (юго-восток Турции);

131 человек в провинции Османие (юг страны);

250 человек в провинции Хатай (юг Турции);

98 человек в провинции Малатья (восточная Турция).

В свою очередь 7003 граждан Турции получили ранения в результате землетрясения в Кахраманмараше, Газиантепе, Шанлыурфе, Диярбакыре, Адане, Адыямане, Малатье, Османие, Хатае и Килисе.

Кроме того, в результате землетрясения в Турции обрушились 2824 здания, пострадавших продолжают доставать из-под рухнувших строений, сообщают местные власти.

В поисково-сапасательной операции сейчас задействованы 9698 спасателей и 216 единиц специальной техники.

Землетрясние в Сирии: что известно о раненых и погибших

В Сирии, которая тоже пострадала в результате землетрясения 6 февраля, количество погибших составило 582 человека. Об этом проинформировали в Министерстве здравоохранения страны.

В свою очередь 1684 человека получили ранения. Больше всего пострадавших насчитали в мухафазах (регионах, — ред.) Алеппо, Латакия, Хама и Тартус.

[ + – ] Последствия землетрясения в Сирии

Всего по состоянию на 14:20 в Турции и Сирии известно о более 1400 погибших. Профильніе министерства обеих стран сообщают о том, что это число будет увеличиваться.

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Напомним, жертвами стихии в Турции и Сирии стали более тысячи человек. Для Турции это землетрясение стало самым мощным, начиная с 1939 года.

Фокус также писал, что 6 февраля на юго-востоке Турции произошло мощное землетрясение магнитудой 7,8 балла. Его эпицентр находился рядом с крупным городом Газиантеп, в котором проживает более миллиона человек.