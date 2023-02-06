Землетрус у Сирії та Туреччині: з'явилися оновлені дані про жертви (фото)

Природні катаклізми у двох країнах забрали життя понад 1400 людей. У профільних міністерствах Туреччини та Сирії попередили, що до кінця дня кількість загиблих та поранених лише збільшуватиметься.

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Землетрус у Туреччині забрав життя понад 1014 осіб. Про це повідомляє Управління з надзвичайних ситуацій країни.

Землетрус 6 лютого: ситуація у Туреччині

Згідно з наявною інформацією, станом на 14:20 загинули:

191 людина у провінції Кахраманмараш (південно-східний регіон Туреччини);

200 осіб у провінції Газіантеп (південь Туреччини);

27 осіб у провінції Шанліурф (південний схід Туреччини);

41 особа у провінції Діярбакир (південний схід країни);

43 особи у провінції Адана;

20 осіб у провінції Адіаман (південний схід Туреччини);

131 особа у провінції Османія (південь країни);

250 осіб у провінції Хатай (південь Туреччини);

98 осіб у провінції Малатья (східна Туреччина).

У свою чергу, 7003 громадян Туреччини отримали поранення внаслідок землетрусу в Кахраманмараші, Газіантепі, Шанлиурфі, Діярбакірі, Адані, Адіамані, Малатьї, Османії, Хатаї та Кілісі.

Крім того, в результаті землетрусу в Туреччині обрушилися 2824 будівлі, постраждалих продовжують діставати з-під будівель, повідомляє місцева влада.

У пошуково-рятувальній операції зараз задіяно 9698 рятувальників та 216 одиниць спеціальної техніки.

Землетрус в Сирії: що відомо про поранених та загиблих

У Сирії, яка також постраждала внаслідок землетрусу 6 лютого, кількість загиблих склала 582 особи. Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров'я країни.

У свою чергу, 1684 особи отримали поранення. Найбільше постраждалих нарахували в мухафазах (регіонах, ред.) Алеппо, Латакія, Хама і Тартус.

[ + – ] Наслідки землетрусу в Сирії

Загалом станом на 14:20 у Туреччині та Сирії відомо про понад 1400 загиблих. Профільні міністерства обох країн повідомляють, що це число збільшуватиметься.

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Нагадаємо, жертвами стихії в Туреччині та Сирії стали понад тисячу людей. Для Туреччини цей землетрус став найпотужнішим, починаючи з 1939 року.

Фокус також писав, що 6 лютого на південному сході Туреччини стався потужний землетрус магнітудою 7,8 балів. Його епіцентр знаходився поряд із великим містом Газіантеп, в якому проживає понад мільйон людей.