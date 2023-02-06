Землетрус у Туреччині: на зв'язок перестали виходити 24 українці, — МЗС

Спікер відомства Олег Ніколенко розповів, що українські дипломати взаємодіють із турецькими рятувальними службами. А після отримання інформації дипломати негайно зв'яжуться із рідними українців, які не вийшли на зв'язок.

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Глава Міністерства закордонних справ Дмитро Кулеба взяв під особистий контроль питання надання допомоги українцям на тлі землетрусу у Туреччині. Наразі українські дипломати отримали 24 звернення щодо відсутності зв'язку з громадянами України, які проживають у зоні стихійного лиха. Про це повідомив речник МЗС Олег Ніколенко.

За його словами, у посольстві України у Туреччині створено оперативний штаб. Крім того, залучено також можливості генерального консульства у Стамбулі та консульства в Анталії.

Представник МЗС зазначив, що українські дипломати взаємодіють із турецькими рятувальними службами, які продовжують пошуково-рятувальні роботи.

"Зараз є 24 звернення щодо відсутності зв'язку з громадянами України, які проживають у зоні стихійного лиха. Усю інформацію оперативно передано турецькій стороні. Місця перебування наших громадян з'ясовуються", — розповів Ніколенко.

Він додав, що після отримання інформації дипломати негайно зв'яжуться із рідними. Наразі немає інформації про те, чи є жертви серед українців через землетрус.

"Нагадую, що для отримання допомоги потрібно звернутися на "гарячу лінію" посольства України в Туреччині: +90 539 550 98 98 98. Діє також "гаряча лінія" МЗС України: +380 44 238 15 88", — написав речник.

На момент написання матеріалу турецьке посольство у Києві та посольство України в Туреччині ніяк не прокоментували повідомлення Ніколенка.

Нагадаємо, 6 лютого в Туреччині та Сирії стався потужний землетрус. Президент Туреччини Реджеп Ердоган розповів, що воно стало наймасштабнішим стихійним лихом у країні з 1939 року.

За оновленими даними, природні катаклізми забрали 1400 людських життів. У профільних міністерствах Туреччини та Сирії попередили, що до кінця дня кількість загиблих та поранених лише збільшуватиметься.