Самое мощное с 1939 года: что известно о землетрясении в Турции и Сирии (фото, видео)

Подземные толчки, которые всколыхнули Турцию и Сирию, были ощутимы даже в Гренландии. А президент Тайип Эрдоган сравнил нынешнее землетрясение со стихийным бедствием 1939 года.

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В Турции и Сирии, которые 6 февраля пострадали от мощного землетрясения, возросло количество погибших и раненых.

По последней информации, землетрясение "задело" также Ирак, Ливан, Иорданию и Израиль.

Фокус собрал все, что на сегодня известно о разрушительных подземных толчках в двух странах.

В Турции произошло землетрясение: какие регионы пострадали

Ночью 6 февраля Европейско-средиземноморский сейсмологический центр сообщил о том, что в центральной части Турции зафиксировали подземные толчки, магнитудой в 7.7 баллов по шкале Рихтера. Эпицентр подземных толчков находился в 26 км от города Газиантеп, а очаг залегал на глубине 10 километров.

Как позже уточнило Управление по чрезвычайным ситуациям Турции, землетрясение произошло в районе Пазарджик в провинции Кахраманмараш на глубине 7 км в 04:17 по местному времени (03:17 по Киеву).

В течение получаса толчки ощущались в разных регионах — Адане, Анкаре, Анталье, Газиантепе, Кайсери, Мерсине, Трабзоне, Шанлыурфе.

Информация о первых разрушениях и жертвах поступила из провинции Шанлыурфа. Изначально сообщалось о 15 погибших и более 30 раненых.

После этого МВД Турции сообщил, что в стране объявили самый высокий уровень тревоги.

В 13:24 по местному времени (12:24 по Киеву) в стране зафиксировали новые подземные толчки, магнитудой 7,7 баллов по шкале Рихтера. Землетрясение произошло в центральной части Турции. В городе Диярбакыр после нового землетрясения обрушилось здание.

Землетрясение в Турции: как отреагировали местные власти и страны мира

В связи со стихийным бедствием в Анкаре организовали экстренный центр в здании государственного Управления по чрезвычайным ситуациям. В его работе принимают участие вице-президент Турции Фуат Октай, глава МВД Турции Сулейман Сойлу, министр окружающей среды и градостроительства Турции Мурат Курум. О ситуации в пострадавших от землетрясения регионах проинформирован президент республики Реджеп Тайип Эрдоган.

На стихийное бедствие в Турции оперативно отреагировал бизнесмен Илон Маск. Он заявил о готовности отправить терминалы Starlink в Турцию, если они потребуются при ликвидации последствий землетрясения. Но официальная Анкара отклонила его предложение.

В свою очередь Азербайджан объявил об отправке в Турцию спасателей для помощи в ликвидации последствий землетрясения.

А президент Украины Владимир Зеленский заявил, что наша страна готова помочь Турции в связи с землетрясением. Он также выразил соболезнования семьям погибших во время разрушительных подземных толчков.

Фото: Скриншот

Эту информацию подтвердил и глава украинского МИД Дмитрий Кулеба.

О готовности оказать Турции помощь заявил и глава МИД Швеции Тобиас Билльстрем.

Какие результаты землетрясение в Турции

Турецкие сейсмологи сравнили произошедшее с землетрясением 1999 года. Тогда недалеко от Стамбула, в Измите, на побережье Мраморного моря произошло самое разрушительное в Турции землетрясение магнитудой 7.7. Погибли почти 17,5 тыс. человек.

На сегодня известно, что историческая крепость Газиантепа разрушена в результате подземных толчков. Она была внесена в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Во время подземных толчков обрушились его сторожевые башни и часть крепостных стен, а то, что уцелело, получило повреждения.

[ + – ] В Турции из-за землетрясения обрушилась крепость Газиантепа

В одной из провинций — Малатья — обрушилось 130 зданий. В провинции Османие рухнуло 34 дома, в Шанлыурфе — 16 домов. Всего на данный момент, по сообщениям СМИ, не менее 50 погибших.

Кроме того, из-за землетрясения на юге Турции в провинции Хатай взорвался газопровод. Землетрясение также разрушило единственную взлетно-посадочную полосу аэропорта в провинции, сообщил телеканал CNN Türk.

В городе Кахраманмараш почти все здания разрушены или имеют повреждения.

Netblocks сообщил о перебоях с интернетом в стране.

Также депутаты парламента решили приостановить работу на неделю в связи с разрушительным землетрясением.

По состоянию на 16:30 местные власти сообщили о 1 498 погибших. Число раненых составляет 533 человека, число разрушенных зданий — 2834.

Как землетрясение в Турции коснулось украинцев

Спикер Министерства иностранных дел Украины сообщил о том, что в профильное министерство уже подали 24 обращения об отсутствии связи с гражданами Украины, проживающими в зоне стихийного бедствия в Турции.

Однако по его словам, на данный момент информация о наличии украинцев среди жертв землетрясения не поступала.

Землетрясение в Сирии сегодня: что известно о жертвах, раненых и разрушениях в стране

Телеканал Al Arabiya сообщил о том, что, одновременно с Турцией, сильные подземные толчки зафиксировали в Сирии. Они привели к разрушению нескольких зданий в провинциальном центре Хама.

На место инцидента сразу выехали команды спасателей и кареты скорой помощи Сирийского общества Красного Полумесяца.

По состоянию на сейчас известно, что число погибших при землетрясении в Сирии увеличилось до 461, сообщило министерство здравоохранения арабской республики.

Напомним, жертвами стихии в Турции и Сирии стали более тысячи человек. Для Турции это землетрясение стало самым мощным, начиная с 1939 года.

Фокус также писал, что 6 февраля на юго-востоке Турции произошло мощное землетрясение магнитудой 7,8 балла. Его эпицентр находился рядом с крупным городом Газиантеп, в котором проживает более миллиона человек.