Найпотужніший із 1939 року: що відомо про землетрус у Туреччині та Сирії (фото, відео)

Підземні поштовхи, що сколихнули Туреччину та Сирію, були відчутні навіть у Гренландії. А президент Тайїп Ердоган порівняв нинішній землетрус зі стихійним лихом 1939 року.

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У Туреччині та Сирії, які 6 лютого постраждали від потужного землетрусу, зросла кількість загиблих і поранених.

За останньою інформацією, землетрус зачепив також Ірак, Ліван, Йорданію та Ізраїль.

Фокус зібрав усе, що на сьогодні відомо про руйнівні підземні поштовхи у двох країнах.

У Туреччині стався землетрус: які регіони постраждали

Уночі 6 лютого Європейсько-середземноморський сейсмологічний центр повідомив про те, що в центральній частині Туреччини зафіксували підземні поштовхи, магнітудою 7,7 бала за шкалою Ріхтера. Епіцентр підземних поштовхів розташовувався за 26 км від міста Газіантеп, а вогнище залягало на глибині 10 кілометрів.

Як пізніше уточнило Управління з надзвичайних ситуацій Туреччини, землетрус стався в районі Пазарджик у провінції Кахраманмараш на глибині 7 км о 04:17 за місцевим часом (03:17 за Києвом).

Протягом пів години поштовхи відчувалися в різних регіонах — Адані, Анкарі, Анталії, Газіантепі, Кайсері, Мерсіні, Трабзоні, Шанліурфі.

Інформація про перші руйнування та жертв надійшла з провінції Шанліурфа. Спочатку повідомлялося про 15 загиблих і понад 30 поранених.

Після цього МВС Туреччини повідомило, що в країні оголосили найвищий рівень тривоги.

О 13:24 за місцевим часом (12:24 за Києвом) у країні зафіксували нові підземні поштовхи, магнітудою 7,7 бала за шкалою Ріхтера. Землетрус стався в центральній частині Туреччини. У місті Діярбакір після нового землетрусу обвалився будинок.

Землетрус у Туреччині: як відреагували місцева влада й країни світу

У зв'язку зі стихійним лихом в Анкарі організували екстрений центр у будівлі державного Управління з надзвичайних ситуацій. У його роботі беруть участь віцепрезидент Туреччини Фуат Октай, голова МВС Туреччини Сулейман Сойлу, міністр довкілля та містобудування Туреччини Мурат Курум. Про ситуацію в регіонах, що постраждали від землетрусу, поінформований президент республіки Реджеп Тайїп Ердоган.

На стихійне лихо в Туреччині оперативно відреагував бізнесмен Ілон Маск. Він заявив про готовність відправити термінали Starlink у Туреччину, якщо вони будуть потрібні під час ліквідації наслідків землетрусу. Але офіційна Анкара відхилила його пропозицію.

Зі свого боку, Азербайджан оголосив про відправку в Туреччину рятувальників для допомоги в ліквідації наслідків землетрусу.

А президент України Володимир Зеленський заявив, що наша країна готова допомогти Туреччині у зв'язку із землетрусом. Він також висловив співчуття сім'ям загиблих під час руйнівних підземних поштовхів.

Фото: Скриншот

Цю інформацію підтвердив голова українського МЗС Дмитро Кулеба.

Про готовність надати Туреччині допомогу заявив і глава МЗС Швеції Тобіас Більстрем.

Які результати землетрусу в Туреччині

Турецькі сейсмологи порівняли те, що сталося, із землетрусом 1999 року. Тоді неподалік Стамбула, в Ізміті, на узбережжі Мармурового моря стався найбільш руйнівний в Туреччині землетрус магнітудою 7,7. Загинуло майже 17,5 тис. осіб.

На сьогодні відомо, що історична фортеця Газіантепа зруйнована внаслідок підземних поштовхів. Вона була внесена до списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Під час підземних поштовхів обрушилися її сторожові вежі та частина фортечних стін, а те, що вціліло, зазнало пошкоджень.

[ + – ] У Туреччині через землетрус обрушилася фортеця Газіантепа

В одній із провінцій, Малатьї, обрушилися 130 будівель. У провінції Османія впали 34 будинки, у Шанліурфі — 16 будинків. Загалом наразі, за повідомленнями ЗМІ, щонайменше 50 загиблих.

Крім того, через землетрус на півдні Туреччини в провінції Хатай вибухнув газопровід. Землетрус також зруйнував єдину злітно-посадкову смугу аеропорту в провінції, повідомив телеканал CNN Türk.

У місті Кахраманмараш майже всі будинки зруйновані або мають пошкодження.

Netblocks повідомив про перебої з інтернетом у країні.

Також депутати парламенту вирішили призупинити роботу на тиждень через руйнівний землетрус.

Станом на 16:30 місцева влада повідомила про 1 498 загиблих. Число поранених складає 533 особи, число зруйнованих будівель — 2834.

Як землетрус у Туреччині торкнувся українців

Спікер Міністерства закордонних справ України повідомив про те, що до профільного міністерства вже подали 24 звернення щодо відсутності зв'язку з громадянами України, які проживають у зоні стихійного лиха в Туреччині.

Однак, за його словами, наразі інформація про наявність українців серед жертв землетрусу не надходила.

Землетрус у Сирії сьогодні: що відомо про жертв, поранених і руйнування в країні

Телеканал Al Arabiya повідомив про те, що одночасно з Туреччиною сильні підземні поштовхи зафіксували в Сирії. Вони призвели до руйнування кількох будівель у провінційному центрі Хама.

На місце інциденту одразу виїхали команди рятувальників і карети швидкої допомоги Сирійського товариства Червоного Півмісяця.

Станом на сьогодні відомо, що кількість загиблих під час землетрусу в Сирії збільшилася до 461, повідомило міністерство охорони здоров'я арабської республіки.

Нагадаємо, жертвами стихії в Туреччині та Сирії стали понад тисяча людей. Для Туреччини цей землетрус став найпотужнішим, починаючи з 1939 року.

Фокус також писав, що 6 лютого на південному сході Туреччини стався потужний землетрус магнітудою 7,8 бала. Його епіцентр розташовувася поряд із великим містом Газіантеп, де проживає понад мільйон людей.