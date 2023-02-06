В Україні може статися землетрус, як у Туреччині, — сейсмолог (фото)

Сейсмолог Олександр Кендзера нагадав, що у 1927 році на півострові Крим стався землетрус, який зруйнував практично всі будівлі на узбережжі.

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В Україні сильні землетруси можуть статися у столиці країни Києві та окупованому росіянами Криму. Землетрус у Туреччині стався у сейсмоактивному поясі, до якого належить і Україна, повідомив сейсмолог Олександр Кендзера.

Він зазначив, що в Україні також може статися землетрус, який стався у Туреччині.

Зокрема, ці землетруси з осередками в зоні Вранча, з джерелами в зоні Вранча, що на території Румунії.

"Від цих землетрусів сейсмічні хвилі підходять і спричиняють коливання і в Києві, і в Москві, і в Санкт-Петербурзі. Люди пам'ятають сильні землетруси, які були в зоні Вранча в 1977, 1986 і 1990 роках. Пам'ятають, як в Києві із високих будівель жителі вибігали надвір, бо боялися, що їхні будинки можуть зруйнуватися", — розповів Кендзера.

Крім того, сейсмолог повідомив, що сильні землетруси можуть статися в окупованому росіянами Криму. Він нагадав, що в 1927 на півострові стався землетрус, який зруйнував практично всі будівлі на узбережжі.

"Просто землетруси сталися на південно-західній околиці цього поясу, а ми лежимо на північно-східній частині", — зазначив Кендзера.

Він також розповів, як мають поводитися люди, які потрапили в епіцентр сильного землетрусу.

Кендзера заявив, що людям варто залишатися вдома, якщо вони перебувають у сучасному сейсмостійкому будинку.

Якщо люди живуть у панельних будинках, то мешканці нижніх поверхів можуть встигнути залишити брухт до його обвалення.

Якщо йдеться про високі поверхи, то навряд чи людина встигне за одну хвилину зібратися та вибігти. Хоча намагатись зробити це потрібно. Людина може загинути або травмуватися не тільки тоді, коли весь будинок руйнується, а й коли необачно ставлять важкі речі на шафу, які починають падати і травмувати.

Він додав, що на вулиці біля високих будинків краще ховатись у місцях, де знаходяться стіни, які можуть захистити від осколків вікон.

Землетрус у Криму 1927 року

Кримські землетруси 1927 — серія з двох землетрусів на Кримському півострові, що сталися 26 червня і в ніч з 11 на 12 вересня 1927 року. Перший із цих землетрусів стався вдень, 26 червня. Його сила на Південному березі становила 6 балів. Він не спричинив якихось серйозних руйнувань та жертв. Другий землетрус стався вночі з 11 на 12 вересня. Він був значно сильнішим і спричинив серйозніші наслідки — 3 людини загинули, 65 людей отримали поранення, завдано значних руйнувань будинкам. Осередок землетрусу знову був під морським дном, на південь від Ялти, і витягнувся вздовж узбережжя. Вважається, що в епіцентрі сила сягала 9 балів.

[ + – ] Землетрус у Криму 1927 року

[ + – ] Землетрус у Криму 1927 року

Нагадаємо, раніше Фокус повідомляв, що землетрус, який стався Туреччині та Сирії 6 лютого, став найсильнішим у регіоні з 1939 року.

Крім того, Фокус раніше інформував, що глава Міністерства закордонних справ Дмитро Кулеба взяв під особистий контроль питання надання допомоги українцям на тлі землетрусу в Туреччині.