"Дом трясло как коробку с конфетами", — украинка, пережившая землетрясение в Турции

В результате землетрясения в Турции и Сирии погибли тысячи человек, разбор завалов и поиск пострадавших продолжается до сих пор.

Related video

Число пострадавших украинцев сообщить в МИД Украины пока не могут, ведь разбор завалов продолжается. В настоящее время контакт пытаются установить с 24 гражданами Украины, связь с которыми исчезла в эту ночь. Об этом пишет украинская служба BBC.

Украинка Мария проживает и работает в турецком городе Газиантеп, который стал одним из эпицентров землетрясения. Она проснулась в 4 утра, потому что "квартира ходила ходуном".

"На секунду у меня был флешбек, что я в Украине и это обстрелы. Буквально через секунду я поняла, что это землетрясение", — рассказала женщина BBC.

Мария благодаря тренингам на работе знала, что делать, так что схватила обувь с курткой и разбудила соседей. Они выбежали на улицу, где уже собирались люди из близлежащих домов. Очевидница вспоминает, что люди были в панике, кто мог выезжал на авто. Знакомая Марии уехала с детьми в чистое поле.

По словам украинки, мощных волн землетрясения было две, третья – слабее. В перерыве между ними женщина успела вынести из квартиры телефон и документы.

"Через три часа мы вернулись в дом, потому что замерзли и промокли. Уже не было дальнейших сообщений об опасности в интернете и через смс-рассылку", — поделилась Мария.

За время своего пребывания в Турции украинка пережила несколько землетрясений, но предыдущие были незначительны.

"Это такое ощущение, как ты во Львове сидишь в кафе, а по площади Рынок проезжает трамвай. Ты их чувствуешь, но знаешь, что должен выйти на улицу, постоять пол часа, оценить ситуацию и вернуться назад", — пояснила она.

Дом Марии уцелел: в квартире отсутствует электроснабжение и пошли трещины, однако есть газ и вода. Сколько еще украинцев проживает в Газиантепе, женщина не знает, однако оценивает количество в десяток человек. Посольство Украины в Турции сейчас проверяет, есть ли среди пострадавших наши граждане.

Как ранее сообщал Фокус, турецко-сирийское землетрясение высвободило в 250 раз больше энергии, чем землетрясение в центральной Италии 2016 года. Тогда землетрясение магнитудой 6,2 унесло около 300 жизней. Эксперты предполагают, что жертвами вчерашнего землетрясения "будут тысячи, а может быть, и десятки тысяч".

Вечером 6 февраля было известно уже о более 11 тысяч пострадавших в Турции, погибших в результате землетрясения — 1 651 человек. По шкале Рихтера мощность землетрясений превысила 7 баллов. В Турции объявили семидневный траур в связи с трагедией и приспустили флаги во всех правительственных учреждениях.