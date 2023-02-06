Поддержите нас UA
UA
Разделы
Материалы
Поддержите нас
Военный Фокус Разрушительное землетрясение в Турции и Сирии

Погибли 2700 человек: количество жертв землетрясения в Турции и Сирии резко возросло (фото, видео)

Последствия землетрясения в Турции
Фото: tribuna | Последствия землетрясения в Турции

По данным Минздрава страны, землетрясение унесло жизни 1651 человека, пострадали еще 11 119. В десяти местных провинциях разрушены 2 834 дома.

Related video

После разрушительного землетрясения, произошедшего 6 февраля на юго-востоке Турции, в котором погибло более 1600 человек, президент страны объявил семидневный общенациональный траур. Об этом сообщает "Анадолу".

"В связи с землетрясением, которое произошло в нашей стране 6 февраля, в Турции объявлен семидневный траур", — заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган Fullscreen
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на месте разрушений

По этой причине флаги страны будут приспущены на всех правительственных учреждениях в Турции и зарубежных странах до 12 февраля включительно.

Землетрясение в Турции
Район эпицентра землетрясения в Турции Fullscreen
Район эпицентра землетрясения в Турции

По информации главы Минздрава Турции Фахреттина Коджи, землетрясение унесло жизни 1651 человека. Пострадали еще 11 119 местных жителей. В десяти местных провинциях разрушены 2 834 дома.

В общей общей сложности в Сирии и Турции численность погибших уже достигла 2700 человек. Было зафиксировано по меньшей мере 120 повторных толчков.

Последствия землетрясения в Турции Fullscreen
Последствия землетрясения в Турции

По данным Управления по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций (AFAD), на юго-востоке Турции в течение суток произошли два землетрясения, мощность которых составила 7,7 и 7,6 баллов по шкале Рихтера.

Последствия землетрясения в Турции Fullscreen
Последствия землетрясения в Турции

Местные власти попросили жителей не возвращаться в дома из-за возможных повторных толчков.

Напомним, что число погибших во время землетрясения в Турции возросло, а местные больницы не справляются с наплывом раненых. По данным спасателей, переполненные медучреждения и больницы быстро заполняются ранеными.

Ранее Фокус сообщал, что во время землетрясения в Турции проходили сборы 15 футбольных команд Украинской премьер-лиги. Толчки ощущались на расстоянии 700 км. В ближайшие дни официальные спортивные соревнования проводиться не будут.