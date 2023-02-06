Погибли 2700 человек: количество жертв землетрясения в Турции и Сирии резко возросло (фото, видео)

По данным Минздрава страны, землетрясение унесло жизни 1651 человека, пострадали еще 11 119. В десяти местных провинциях разрушены 2 834 дома.

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После разрушительного землетрясения, произошедшего 6 февраля на юго-востоке Турции, в котором погибло более 1600 человек, президент страны объявил семидневный общенациональный траур. Об этом сообщает "Анадолу".

"В связи с землетрясением, которое произошло в нашей стране 6 февраля, в Турции объявлен семидневный траур", — заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

[ + – ] Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на месте разрушений

По этой причине флаги страны будут приспущены на всех правительственных учреждениях в Турции и зарубежных странах до 12 февраля включительно.

[ + – ] Землетрясение в Турции

[ + – ] Район эпицентра землетрясения в Турции

По информации главы Минздрава Турции Фахреттина Коджи, землетрясение унесло жизни 1651 человека. Пострадали еще 11 119 местных жителей. В десяти местных провинциях разрушены 2 834 дома.

В общей общей сложности в Сирии и Турции численность погибших уже достигла 2700 человек. Было зафиксировано по меньшей мере 120 повторных толчков.

[ + – ] Последствия землетрясения в Турции

По данным Управления по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций (AFAD), на юго-востоке Турции в течение суток произошли два землетрясения, мощность которых составила 7,7 и 7,6 баллов по шкале Рихтера.

[ + – ] Последствия землетрясения в Турции

Местные власти попросили жителей не возвращаться в дома из-за возможных повторных толчков.

Напомним, что число погибших во время землетрясения в Турции возросло, а местные больницы не справляются с наплывом раненых. По данным спасателей, переполненные медучреждения и больницы быстро заполняются ранеными.

Ранее Фокус сообщал, что во время землетрясения в Турции проходили сборы 15 футбольных команд Украинской премьер-лиги. Толчки ощущались на расстоянии 700 км. В ближайшие дни официальные спортивные соревнования проводиться не будут.