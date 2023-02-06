Загинули 2700 людей: у Туреччині оголосили семиденну жалобу (фото, відео)

За даними МОЗ країни, землетрус забрав життя 1651 людини, постраждали ще 11 119. У десяти місцевих провінціях зруйновано 2 834 будинки.

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Після руйнівного землетрусу, що стався 6 лютого на південному сході Туреччини, в якому загинуло понад 1600 людей, президент країни оголосив семиденну загальнонаціональну жалобу. Про це повідомляє "Анадол".

"У зв'язку із землетрусом, який стався в нашій країні 6 лютого, у Туреччині оголошено семиденну жалобу", — заявив президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган.

[ + – ] Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган на місці руйнувань

З цієї причини прапори країни будуть приспущені на всіх урядових установах Туреччини та зарубіжних країн до 12 лютого включно.

[ + – ] Землетрус у Туреччині

[ + – ] Район епіцентру землетрусу в Туреччині

За інформацією голови МОЗ Туреччини Фахреттіна Коджі, землетрус забрав життя 1651 людини. Постраждали ще 11 119 місцевих мешканців. У десяти місцевих провінціях зруйновано 2834 будинки.

Загалом у Сирії та Туреччині чисельність загиблих уже досягла 2700 осіб. Зафіксовано щонайменше 120 повторних поштовхів.

[ + – ] Наслідки землетрусу в Туреччині

За даними Управління із запобігання та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій (AFAD), на південному сході Туреччини протягом доби сталися два землетруси, потужність яких склала 7,7 та 7,6 балів за шкалою Ріхтера.

[ + – ] Наслідки землетрусу в Туреччині

Місцева влада попросила мешканців не повертатися до будинків через можливі повторні поштовхи.

Нагадаємо, що кількість загиблих під час землетрусу в Туреччині зросла, а місцеві лікарні не справляються з напливом поранених. За даними рятувальників, переповнені медустанови та лікарні швидко заповнюються пораненими.

Раніше Фокус повідомляв, що під час землетрусу у Туреччині проходили збори 15 футбольних команд Української прем'єр-ліги. Поштовхи відчувалися з відривом 700 км. Найближчими днями офіційні спортивні змагання не проводитимуться.