"Толчки ощущались за 700 км": команды УПЛ рассказали о землетрясении в Турции

15 футбольных команд Украинской премьер лиги готовятся к продолжению сезона в Турции, и только футболисты львовского "Руха" проводят зимние сборы в Хорватии.

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Большинство команд Украинской премьер-лиги во время зимней паузы готовятся к продолжению сезона в Турции и могли ощутить последствия землетрясения, произошего в этой стране ранним утром 6 февраля с эпицентром в городе Газиантеп. Об этом сообщает Tribuna.com.

Город находится неподалеку от соседней Сирии, где также есть жертвы и разрушения.

15 команд УПЛ готовятся к матчам в Турции, и только руководство львовского "Руха" решило провести зимние сборы в Хорватии.

Землетрясение магнитудой 7,8 балла по шкале Рихтера унесло жизни свыше тысячи человек, пострадали более семи тысяч.

Все украинские футболисты и представители команд находились в сотне километров от эпицентра землетрясения, но почувствовали толчки.

Землетрясение в Турции: отменены все официальные соревнования

Некоторые товарищеские матчи и турниры, например Winter Cup, были перенесены. Федерация футбола страны отметила все спортивные соревнования.

"В связи с трагическими событиями в Турции есть прямой запрет на любые официальные спортивные мероприятия, турниры и все остальное", — сообщили организаторы турнира.

Пресс-служба донецкого "Шахтера" сообщила, что ощущались толчки, а некоторые игроки проснулись ночью. Вместе с тем команда продолжается подготовку, утром прошла тренировка по графику.

"Команда искренне скорбит по погибшим во время землетрясения. Ребята весь день читают новости об этом. Благодаря Богу катастрофа не повлияла на подготовительный процесс команды. Через час планируем выезд на матч со "Шкендией". После матча во время флеш-интервью в прямом эфире представитель коллектива выразит соболезнования семьям погибших", — сообщили в пресс-службе киевского "Динамо".

По словам представителей "Александрии", отель, в в котором расположилась команда из Кировоградской области, находится в 700 км от эпицентра ужасного землетрясения, тем не менее толчки ощущались.

"Первые толчки мы заметили рано утром, в 4:20 — скрипела мебель, немного шатало, было ощущение будто на корабле", — пояснили представители клуба, которые также выразили сочувствие народу Турции, каждому, кто пострадал от этого землетрясения.

В Белеке, где базируется "Днепр-1", практически все ощущали заметные ночные толчки.

"На протяжении дня иногда доносились мелкие толчки, но это никак не повлияло на планы команды. Сегодня вечером запланирована тренировка, а завтра — контрольный матч против "Ауди" (клуб из Латвии)", — пояснил Вадим Тахтерин, глава пресс-службы "Днепра-1".

Футболисты "Миная", проходящего сборы в Анталье, сообщили, что "отель потрясло, но не все даже заметили — часть команды крепко спала".

"Другие реагировали в зависимости от своего состояния — кто-то собирался выбегать из номера, кто-то не понимал, что происходит. Но все в порядке", — пояснили в пресс-служба клуба, отметив, что настоящий ужас был в других городах.

Напомним, что после землетрясения в Турции на связь перестали выходить 24 гражданина Украины. Спикер украинского МИДа Олег Николенко объяснил, что дипломаты взаимодействуют с местными спасательными службами и, как только появится информация, свяжутся с родственниками украинцев, которые не вышли на связь.

Ранее Фокус сообщал, что президент США Джо Байден предложил помощь после землетрясения в Турции, во время которого пострадало более 7,6 тыс. жителей. Известно о 430 погибших и более 1300 пострадавших жителях соседней Сирии в результате крупнейшего за сто лет стихийного бедствия в регионе Западной Азии.