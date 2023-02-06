"Поштовхи відчувалися за 700 км": команди УПЛ розповіли про землетрус у Туреччині

15 футбольних команд Української прем'єр-ліги готуються до продовження сезону в Туреччині, і лише футболісти львівського "Руху" проводять зимові збори у Хорватії.

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Більшість команд Української прем'єр-ліги під час зимової паузи готується до продовження сезону в Туреччині і могла відчути наслідки землетрусу, який стався в цій країні рано-вранці, 6 лютого, з епіцентром у місті Ґазіантеп. Про це повідомляє Tribuna.com.

Місто знаходиться неподалік сусідньої Сирії, де також є жертви та руйнування.

15 команд УПЛ готуються до матчів у Туреччині, і лише керівництво львівського "Руху" вирішило провести зимові збори у Хорватії.

Землетрус магнітудою 7,8 бала за шкалою Ріхтера забрав життя понад тисячу людей, постраждали понад сім тисяч.

Усі українські футболісти та представники команд знаходилися за сотню кілометрів від епіцентру землетрусу, але відчули поштовхи.

Землетрус у Туреччині: скасовано всі офіційні змагання

Деякі товариські матчі та турніри, наприклад Winter Cup, перенесено. Федерація футболу країни відзначила усі спортивні змагання.

"У зв'язку з трагічними подіями у Туреччині є пряма заборона на будь-які офіційні спортивні заходи, турніри та все інше", — повідомили організатори турніру.

Пресслужба донецького "Шахтаря" повідомила, що відчувалися поштовхи, а деякі гравці прокинулися вночі. Натомість команда триває підготовку, вранці пройшло тренування за графіком.

"Команда щиро сумує за загиблими під час землетрусу. Хлопці весь день читають новини про це. Завдяки Богу катастрофа не вплинула на підготовчий процес команди. За годину плануємо виїзд на матч зі "Шкендією". Після матчу під час флеш-інтерв'ю у прямому ефірі представник колективу висловить співчуття сім'ям загиблих", — повідомили у пресслужбі київського "Динамо".

За словами представників "Олександрії", готель, в якому розташувалася команда з Кіровоградської області, знаходиться за 700 км від епіцентру жахливого землетрусу, проте поштовхи відчувалися.

"Перші поштовхи ми помітили рано вранці, о 4:20 — скрипіли меблі, трохи хитало, було відчуття ніби на кораблі", — пояснили представники клубу, які також висловили співчуття народу Туреччини, кожному, хто постраждав від цього землетрусу.

У Белеку, де базується "Дніпро-1", майже всі відчували помітні нічні поштовхи.

"Протягом дня іноді долинали дрібні поштовхи, але це ніяк не вплинуло на плани команди. Сьогодні ввечері заплановано тренування, а завтра — контрольний матч проти "Ауді" (клуб з Латвії)", — пояснив Вадим Тахтерін, голова пресслужби "Дніпра" -1".

Футболісти "Мінаю", що проходить збори в Анталії, повідомили, що "готель потрясло, але не всі навіть помітили — частина команди міцно спала".

"Інші реагували залежно від свого стану — хтось збирався вибігати з номера, хтось не розумів, що відбувається. Але все гаразд", — пояснили у пресслужбі клубу, зазначивши, що справжній жах був у інших містах.

Нагадаємо, що після землетрусу в Туреччині на зв'язок перестали виходити 24 громадян України. Спікер українського МЗС Олег Ніколенко пояснив, що дипломати взаємодіють із місцевими рятувальними службами і, як тільки з'явиться інформація, зв'яжуться із родичами українців, які не вийшли на зв'язок.

Раніше Фокус повідомляв, що президент США Джо Байден запропонував допомогу після землетрусу в Туреччині, під час якого постраждали понад 7,6 тис. жителів. Відомо про 430 загиблих і понад 1300 постраждалих жителів сусідньої Сирії внаслідок найбільшого за сто років стихійного лиха в регіоні Західної Азії.