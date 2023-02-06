Землетрус у Туреччині: кількість загиблих зросла, лікарні не справляються з пораненими (фото)

Президент Реджеп Ердоган підписав указ про загальнонаціональну жалобу до 12 лютого у зв'язку з масовими смертями внаслідок підземних поштовхів.

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Число загиблих внаслідок потужного землетрусу в Туреччині до вечора, 6 лютого, перевищило 1,5 тисячі осіб. Про це повідомив голова МОЗ республіки Фахреттін Коджа в ефірі місцевого телеканалу.

"На цей час внаслідок землетрусу в Кахраманмараші загинули 1 651 особа, 11 119 тисяч постраждали. Зруйновано 3 471 будівлю", — заявив він.

За словами рятувальників, перевантажені медичні заклади та лікарні швидко заповнюються пораненими.

"Оскільки у багатьох будинках у зоні землетрусу тривають роботи з розчищення завалів, ми не знаємо, наскільки зросте кількість загиблих і поранених", — заявив президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган.

Лідер країни також оголосив у Туреччині загальнонаціональну жалобу до 12 лютого у зв'язку з руйнівним землетрусом.

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Зі свого боку кількість загиблих внаслідок землетрусу в Сирії досягла 1060 осіб. Про це повідомив телеканал Al Arabiya.

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Нагадаємо, у зв'язку із землетрусом у Туреччині на зв'язок перестали виходити 24 українці. Наразі українські дипломати взаємодіють із турецькими рятувальними службами. А після отримання інформації вони негайно зв'яжуться із рідними українців, які не вийшли на зв'язок.

Фокус також писав про те, що землетрус у Туреччині та Сирії став найпотужнішим з 1939 року. Підземні поштовхи, що сколихнули Туреччину та Сирію, були відчутні навіть у Гренландії.