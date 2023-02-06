Землетрясение в Турции: количество погибших возросло, больницы не справляются с ранеными (фото)

Президент Реджеп Тайип Эрдоган подписал указ об общенациональном трауре до 12 февраля в связи с массовыми смертями в результате подземных толчков.

Related video

Число погибших в результате мощного землетрясение в Турции к вечеру 6 февраля превысило 1,5 тысячи человек. Об этом сообщил глава Минздрава республики Фахреттин Коджа в эфире местного телеканала.

"На данный момент в результате землетрясения в Кахраманмараше погибли 1 651 человек, 11 119 тысяч пострадали. Разрушено 3 471 здание", — заявил он.

По словам спасателей, перегруженные медицинские учреждения и больницы быстро заполняются ранеными.

"Поскольку во многих зданиях в зоне землетрясения продолжаются работы по расчищению завалов, мы не знаем, насколько возрастет число погибших и раненых", — заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Лидер страны также объявил в Турции общенациональный траур до 12 февраля в связи с разрушительным землетрясением.

[ + – ] Землетрясение в Турции разрушило сотни зданий

В свою очередь число погибших в результате землетрясения в Сирии достигло 1 060 человек. Об этом сообщил телеканал Al Arabiya.

[ + – ] В Сирии землетрясение оказалось не менее разрушающим, чем в Турции

Напомним, в связи с землетрясением в Турции на связь перестали выходить 24 украинца. Сейчас украинские дипломаты взаимодействуют с турецкими спасательными службами. А после получения информации они немедленно свяжутся с родными украинцев, которые не вышли на связь.

Фокус также писал о том, что землетрясении в Турции и Сирии стало самым мощным с 1939 года. Подземные толчки, которые всколыхнули Турцию и Сирию, были ощутимы даже в Гренландии.