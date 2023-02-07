"Будинок трусило як коробку з цукерками", — українка, що пережила землетрус у Туреччині

Внаслідок землетрусу в Туреччині та Сирії загинули тисячі людей, розбір завалів та пошук постраждали триває досі.

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Кількість постраждалих українців повідомити в МЗС України поки не можуть, адже розбір завалів продовжується. Нині контакт намагаються встановити з 24 громадянами України, зв’язок з якими зник цієї ночі. Про це пише українська служба BBC.

Українка Марія проживає та працює в турецькому місті Газіантеп, що стало одним з епіцентрів землетрусу. Вона прокинулась о 4 ранку, бо "квартира ходила ходуном".

"На секунду в мене був флешбек, що я в Україні й це обстріли. Буквально за секунду я зрозуміла, що це землетрус", — розповіла жінка BBC.

Марія завдяки тренінгам на роботі знала, що робити, тож схопила взуття з курткою і розбудила сусідів. Вони вибігли на вулицю, де вже збирались люди з прилеглих будинків. Очевидиця згадує, що люди були в паніці, хто міг — виїжджав на авто. Знайома Марії виїхала з дітьми у чисте поле.

За словами українки, потужних хвиль землетрусу було дві, третя — слабша. У перерві між ними жінка встигла забрати з квартири телефон та документи.

"Через три години ми повернулися в будинок, тому що змерзли і промокли. Вже не було подальших повідомлень про небезпеку в інтернеті та через смс-розсилку", — поділилась Марія.

За час свого перебування у Туреччині українка пережила вже кілька землетрусів, але попередні були незначні.

"Це таке відчуття, як ти у Львові сидиш в кав'ярні, а Площею Ринок проїжджає трамвай. Ти їх відчуваєш, але знаєш, що маєш вийти на вулицю, постояти пів години, оцінити ситуацію і повернутися назад", — пояснила вона.

Будинок Марії вцілів: у квартирі відсутнє електропостачання та пішли тріщини, однак є газ та вода. Скільки ще українців проживає в Газіантепі жінка не знає, однак оцінює кількість в десяток людей. Посольство України в Туреччині нині перевіряє, чи є серед постраждалих наші громадяни.

Як раніше повідомляв Фокус, турецько-сирійський землетрус вивільнив у 250 разів більше енергії, ніж землетрус у центральній Італії 2016 року. Тоді землетрус магнітудою 6,2 забрав близько 300 життів. Експерти передбачають, що жертвами вчорашнього землетрусу "будуть тисячі, а можливо, і десятки тисяч".

Ввечері 6 лютого було відомо вже про понад 11 тисяч постраждалих у Туреччині, загиблих внаслідок землетрусу — 1 651 людина. За шкалою Ріхтера потужність землетрусів перевищила 7 балів. У Туреччині оголосили семиденну жалобу у зв’язку з трагедією та приспустили прапори в усіх урядових установах.