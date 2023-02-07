Десятки тисяч жертв: експерти пояснили, наскільки небезпечний землетрус у Туреччині та Сирії

За словами фахівця, порівняно із землетрусом магнітудою 6,2, який стався в центральній Італії у 2016 році і забрав життя близько 300 людей, турецько-сирійський землетрус вивільнив у 250 разів більше енергії.

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Почесний науковий співробітник Британської геологічної служби Роджер Муссон заявив, що через землетрус у Туреччині та Сирії могли загинути десятки тисяч людей. Про це пише Reuters.

Повідомляють, що в інших місцях, де відбувалися землетруси магнітудою 7,8 бала, гинули тисячі. Наприклад, у Непалі в 2015 році така ж подія забрала життя майже 9000 людей.

"Це будуть тисячі, а можливо, і десятки тисяч", — сказав Мусон про вчорашній землетрус.

Він додав, що через холодну зимову погоду у людей, які опинилися під завалами, менше шансів вижити.

Видання пише, що епіцентр землетрусу знаходився приблизно за 26 км на схід від турецького міста Нурдагі на глибині близько 18 км на Східно-анатолійському розломі. Землетрус поширився на північний схід, торкнувшись центральної Туреччини та Сирії.

За словами журналістів, у середньому на рік відбувається менш як 20 землетрусів магнітудою понад 7,0, що робить цю подію серйозною.

За словами Джоанни Фор Уокер, голови Інституту ризику та зменшення небезпеки стихійних лих Лондонського університетського коледжу, порівняно із землетрусом магнітудою 6,2, який стався в центральній Італії у 2016 році та забрав життя близько 300 осіб, турецько-сирійський землетрус більше енергії.

У матеріалі сказано, що східно-анатолійський розлом є зсувним. У таких розломах тверді кам'яні плити штовхають одна одну, накопичуючи напругу. Потім одна з них зісковзує, вивільняючи величезну кількість напруги, яка може спричинити землетрус.

"Зараз ми бачимо, що активність поширюється на сусідні розлами", — сказав Мусон.

За його словами, сейсмічна активність зберігатиметься у регіоні ще деякий час.

Раніше Фокус писав, що в Туреччині та Сирії, які 6 лютого постраждали від потужного землетрусу, зросла кількість загиблих та поранених. Протягом пів години поштовхи відчувалися у різних регіонах — Адані, Анкарі, Анталії, Газіантепі, Кайсері, Мерсіні, Трабзоні, Шанліурфі.

Також повідомлялося, що кількість жертв землетрусу в Туреччині та Сирії різко зросла. За даними МОЗ Туреччини, землетрус забрав життя 1651 людини, постраждали ще 11 119. У десяти місцевих провінціях зруйновано 2 834 будинки.