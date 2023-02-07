Десятки тысяч жертв: эксперты объяснили, насколько опасно землетрясение в Турции и Сирии

По словам специалиста, по сравнению с землетрясением магнитудой 6,2, которое произошло в центральной Италии в 2016 году и унесло жизни около 300 человек, турецко-сирийское землетрясение высвободило в 250 раз больше энергии.

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Почетный научный сотрудник Британской геологической службы Роджер Муссон заявил, что из-за землетрясения в Турции и Сирии могли погибнуть десятки тысяч человек. Об этом пишет Reuters.

Сообщается, что в других местах, где происходили землетрясения магнитудой 7,8 балла, гибли тысячи. К примеру, в Непале в 2015 году такое же происшествие унесло жизни почти 9000 человек.

"Это будут тысячи, а может быть и десятки тысяч", — сказал Муссон о вчерашнем землетрясении.

Он добавил, что из-за зимней холодной погоды у людей, оказавшихся под завалами, меньше шансов выжить.

Издание пишет, что эпицентр землетрясения находился примерно в 26 км к востоку от турецкого города Нурдаги на глубине около 18 км на Восточно-Анатолийском разломе. Землетрясение распространилось на северо-восток, затронув центральную Турцию и Сирию.

По словам журналистов, в среднем в год происходит менее 20 землетрясений магнитудой более 7,0, что делает это событие серьезным.

По словам Джоанны Фор Уокер, главы Института риска и уменьшения опасности стихийных бедствий Лондонского университетского колледжа, по сравнению с землетрясением магнитудой 6,2, которое произошло в центральной Италии в 2016 году и унесло жизни около 300 человек, турецко-сирийское землетрясение высвободило в 250 раз больше энергии.

В материале сказано, что восточно-Анатолийский разлом является сдвиговым. В таких разломах твердые каменные плиты толкают друг друга, накапливая напряжение. Затем одна из них соскальзывает, высвобождая огромное количество напряжения, которое может вызвать землетрясение.

"Сейчас мы видим, что активность распространяется на соседние разломы", — сказал Муссон.

По его словам, сейсмическая активность будет сохраняться в регионе еще некоторое время.

Ранее Фокус писал, что в Турции и Сирии, которые 6 февраля пострадали от мощного землетрясения, возросло количество погибших и раненых. В течение получаса толчки ощущались в разных регионах — Адане, Анкаре, Анталье, Газиантепе, Кайсери, Мерсине, Трабзоне, Шанлыурфе.

Также сообщалось, что количество жертв землетрясения в Турции и Сирии резко возросло. По данным Минздрава Турции, землетрясение унесло жизни 1651 человека, пострадали еще 11 119. В десяти местных провинциях разрушены 2 834 дома.