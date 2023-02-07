Землетрясение в Турции: посольство Украины разыскало шесть пропавших граждан из 27

Спикер МИД Олег Николенко сообщил, что здоровью и жизни украинцев ничего не угрожает. Из-за потери жилья некоторые из них проживают у турецких родственников.

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Сотрудникам украинского посольства в Турции удалось разыскать шесть граждан Украины из 27 пропавших после масштабного землетрясения, происшедшего 6 февраля. Об этом сообщил спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко.

"Наше посольство разыскало шестерых украинцев, которые не выходили на связь после землетрясения. Их состояние удовлетворительное, угроз жизни нет", — написал дипломат в Facebook.

По его словам, поскольку у некоторых граждан отсутствует жилье, они поселились у своих турецких родственников. Украинское консульство поддерживает с ними связь, уточнил спикер.

Также он сообщил, что общее число обращений относительно украинских граждан, с которыми отсутствует связь после стихийного бедствия, увеличилось до 27. В настоящее время сотрудники нашего посольства взаимодействуют с турецкими спасателями с целью установления мест пребывания остальных граждан Украины.

Кроме того Николенко подчеркнул, что сведений о наличии жертв среди украинских граждан в результате землетрясения не поступало.

"Напоминаю, что для получения помощи нужно обратиться на "горячую линию" посольства Украины в Турции: +90 539 550 98 98 98", — проинформировал Николенко.

Напомним, 6 февраля на юго-востоке Турции произошло мощное землетрясение магнитудой 7,8 балла. По словам главы государства Реджепа Эрдогана, землетрясение стало самым масштабным стихийным бедствием в стране с 1939 года.

Согласно последним обнародованным данным, число погибших в результате стихийного бедствия в Турции и Сирии составило свыше 4400 человек. По информации Управления по ликвидации последствий стихийных бедствий, в Турции жертвами природного катаклизма стали 2921 человек. В то же время в Сирии погибли под завалами как минимум 1444 человека.