Масштабное землетрясение в Турции и Сирии: число погибших возросло до 4400 (фото)

Согласно сообщениям СМИ, в Турции обрушены тысячи зданий, под завалами до сих пор остаются люди. На данный момент известно о более чем 16 000 пострадавших. Все аварийные службы работают в усиленном режиме.

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Число погибших в результате мощного землетрясения в Турции и Сирии, которое произошло 6 февраля, превысило 4400 человек. Об этом во вторник, 7 февраля, сообщает агентство Reuters.

Последствия землетрясения в Турции

В Турции число погибших возросло до 2 921 человека, сообщают журналисты со ссылкой на турецкое Управление по ликвидации последствий стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций (AFAD).

AFAD сообщило, что почти 8 000 человек были спасены из 4 758 зданий, разрушенных в результате подземных толчков днем ранее.

Фото: REUTERS Фото: CNN Фото: REUTERS

Сообщается, что было развернуто 13 740 человек поисково-спасательного персонала, а в регионы, которые больше всего пострадали в результате бедствия, было отправлено более 41 000 палаток, 100 000 кроватей и 300 000 одеял.

Последствия землетрясения в Сирии

Число погибших в Сирии составляет более 1500 человек, по данным сирийского правительства и спасательной службы на северо-западе страны, контролируемой повстанцами.

Как сообщает CNN, в Сирии последствия землетрясения усугубились разрушениями, вызванными более чем 11-летней гражданской войной. По данным Сирийской гражданской обороны, сотни семей оказались в ловушке под завалами, и время для их спасения истекает.

Высокопоставленный представитель ООН по гуманитарным вопросам в Сирии сказал, что нехватка топлива и суровая погода создают препятствия для оказания помощи.

"Инфраструктура повреждена, дороги, которые мы обычно использовали для гуманитарной работы, повреждены, нам приходится творчески подходить к тому, как добраться до людей… но мы упорно работаем", — сказал координатор-резидент ООН Эль-Мостафа Бенламлих.

Самое сильное землетрясение

Землетрясение, за которым последовали афтершоки, стало самым сильным в мире, зарегистрированным Геологической службой США с момента землетрясения в Южной Атлантике в августе 2021 года.

Сообщается, что еще одно землетрясение магнитудой 5,6 произошло в центральной части Турции во вторник, сообщил Европейский средиземноморский сейсмологический центр.

Землетрясение в понедельник стало самым смертоносным в Турции со времен землетрясения аналогичной силы в 1999 году, в результате которого погибло более 17 000 человек. Около 16 000 человек получили ранения в результате землетрясения в понедельник.

Плохая интернет-связь и поврежденные дороги между некоторыми из наиболее пострадавших турецких городов, где проживают миллионы людей, препятствовали усилиям по оценке последствий и планированию помощи.

Напомним, 6 февраля на юго-востоке Турции возле сирийской границы произошло мощное землетрясение, в некоторых провинциях магнитуда превысила 7 баллов. В 37 км от города Газантиеп с почти миллионным населением произошло землетрясение магнитудой 7,8 балла.

Историческая крепость Газиантеп, входящая в список всемирного наследия ЮНЕСКО, была разрушена после землетрясения в Турции магнитудой 7,4 баллов этой ночью.

Президент США Джо Байден распорядился помочь с ликвидацией последствий бедствия на территории Турции.

Подземные толчки, которые всколыхнули Турцию и Сирию, были ощутимы даже в Гренландии. А президент Тайип Эрдоган сравнил нынешнее землетрясение со стихийным бедствием 1939 года.

Почетный научный сотрудник Британской геологической службы Роджер Муссон заявил, что из-за землетрясения в Турции и Сирии могли погибнуть десятки тысяч человек.