Масштабний землетрус у Туреччині та Сирії: кількість загиблих зросла до 4400 (фото)

Згідно з повідомленнями ЗМІ, у Туреччині завалено тисячі будівель, під завалами досі залишаються люди. На цей час відомо про більш ніж 16 тисяч постраждалих. Усі аварійні служби працюють у посиленому режимі.

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Кількість загиблих внаслідок потужного землетрусу в Туреччині та Сирії, що стався 6 лютого, перевищила 4400 осіб. Про це у вівторок, 7 лютого, повідомляє агентство Reuters.

Наслідки землетрусу в Туреччині

У Туреччині кількість загиблих зросла до 2921 людини, повідомляють журналісти з посиланням на турецьке Управління з ліквідації наслідків стихійних лих та надзвичайних ситуацій (AFAD).

AFAD повідомило, що майже 8000 людей врятовано з 4758 будівель, зруйнованих внаслідок підземних поштовхів днем раніше.

Фото: REUTERS Фото: CNN Фото: REUTERS

Повідомляється, що розгорнуто 13 740 осіб пошуково-рятувального персоналу, а до регіонів, які найбільше постраждали внаслідок лиха, відправлено понад 41 000 наметів, 100 000 ліжок та 300 000 ковдр.

Наслідки землетрусу в Сирії

Число загиблих у Сирії становить понад 1500 осіб, за даними сирійського уряду та рятувальної служби на північному заході країни, яку контролюють повстанці.

Як повідомляє CNN, у Сирії наслідки землетрусу посилилися руйнуваннями, спричиненими більш ніж 11-річною громадянською війною. За даними Сирійської цивільної оборони, сотні сімей опинилися у пастці під завалами, і час для їхнього порятунку спливає.

Високопоставлений представник ООН з гуманітарних питань у Сирії сказав, що нестача палива та сувора погода створюють перешкоди для надання допомоги.

"Інфраструктура пошкоджена, дороги, які ми зазвичай використовували для гуманітарної роботи, пошкоджені, нам доводиться творчо підходити до того, як дістатися людей… але ми наполегливо працюємо", — сказав координатор-резидент ООН Ель-Мостафа Бенламліх.

Найсильніший землетрус

Землетрус, за яким пішли афтершоки, став найсильнішим у світі, зареєстрованим Геологічною службою США з моменту землетрусу в Південній Атлантиці у серпні 2021 року.

Повідомляється, що ще один землетрус магнітудою 5,6 стався у центральній частині Туреччини у вівторок, повідомив Європейський середземноморський сейсмологічний центр.

Землетрус у понеділок став найсмертоноснішим у Туреччині з часів землетрусу аналогічної сили у 1999 році, внаслідок якого загинуло понад 17 000 людей. Близько 16 тисяч людей отримали поранення внаслідок землетрусу в понеділок.

Поганий інтернет-зв'язок та пошкоджені дороги між деякими з найпостраждаліших турецьких міст, де проживають мільйони людей, перешкоджали зусиллям щодо оцінки наслідків та планування допомоги.

Нагадаємо, 6 лютого на південному сході Туреччини біля сирійського кордону стався потужний землетрус, у деяких провінціях магнітуда перевищила 7 балів. За 37 км від міста Ґазіантеп із майже мільйонним населенням стався землетрус магнітудою 7,8 бала.

Історичну фортецю Ґазіантеп, що входить до списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, зруйновано після землетрусу в Туреччині магнітудою 7,4 бала цієї ночі.

Президент США Джо Байден наказав допомогти з ліквідацією наслідків лиха на території Туреччини.

Підземні поштовхи, що сколихнули Туреччину та Сирію, були відчутні навіть у Гренландії. А президент Тайіп Ердоган порівняв нинішній землетрус зі стихійним лихом 1939 року.

Почесний науковий співробітник Британської геологічної служби Роджер Муссон заявив, що через землетрус у Туреччині та Сирії могли загинути десятки тисяч людей.