Байден запропонував допомогу: кількість жертв землетрусу в Туреччині перевищила 1100 людей (фото)

У Туреччині постраждали понад 7,6 тисячі жителів. У Сирії відомо про 430 загиблих і понад 1300 постраждалих людей. Це найбільша природна катастрофа в регіоні майже за сто років.

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Кількість загиблих під час потужного землетрусу в Туреччині зросла до 1121 людини. Про це повідомив генеральний директор відділу із землетрусів і зниження ризиків управління з надзвичайних ситуацій країни (AFAD) Орхан Татар.

За його словами, 7634 особи отримали поранення.

Загалом на території країни обрушилися 2834 будівлі.

Президент США Джо Байден уже наказав допомогти з ліквідацією наслідків лиха на території Туреччини.

"Я глибоко засмучений людськими жертвами та руйнуваннями, які викликав землетрус у Туреччині та Сирії. Я віддав розпорядження моїй команді продовжувати уважно відстежувати ситуацію в координації з Туреччиною та надати будь-яке та все необхідне сприяння", — прокоментував глава США у Twitter.

Землетрус: ситуація в Сирії

Число загиблих під час землетрусу в Сирії збільшилося до 430, також відомо про 1315 постраждалих людей. Про це розповів заступник міністра охорони здоров'я країни Ахмед Дмейрія, повідомляє місцеве агентство SANA.

[ + – ] Руйнування через землетрус в Алеппо

Руйнування зафіксували в містах Латакія, Алеппо, Хама й Тартус.

Міністерство освіти Сирії, зі свого боку, відмінило через землетрус заняття в усіх школах країни до кінця тижня.

Землетрус у Туреччині та Сирії

Уранці 6 лютого в Туреччині та Сирії стався землетрус силою 7,7 бала. Він викликав поштовхи по всьому регіону, обрушивши будинки та змусивши мешканців вибігати на вулиці.

Наслідки стихійного лиха лише на території Туреччини торкнулися десяти провінцій. Серед іншого зруйновано давньоримську фортецю Газіантеп, що перебувала під охороною ЮНЕСКО як всесвітня спадщина. Також пошкоджено цитадель Алеппо в Сирії.

Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган назвав землетрус найбільшою природною катастрофою в історії держави майже за сто років.