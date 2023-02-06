Байден предложил помощь: количество жертв землетрясения в Турции превысило 1100 человек (фото)

В Турции пострадало более 7,6 тысячи жителей. В Сирии известно о 430 погибших и более 1300 пострадавших людях. Это крупнейшая природная катастрофа в регионе почти за сто лет.

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Количество погибших при мощном землетрясении в Турции выросло до 1121 человека. Об этом сообщил генеральный директор отдела по землетрясениям и снижению рисков управления по чрезвычайным ситуациям страны (AFAD) Орхан Татар.

По его словам, 7634 человека получили ранения.

Всего на территории страны обрушилось 2834 здания.

Президент США Джо Байден уже распорядился помочь с ликвидацией последствий бедствия на территории Турции.

"Я глубоко опечален человеческими жертвами и разрушениями, которые вызвало землетрясение в Турции и Сирии. Я отдал распоряжение моей команде продолжать пристально отслеживать ситуацию в координации с Турцией и оказать любое и все необходимое содействие", — прокомментировал глава США в Twitter.

Землетрясение: ситуация в Сирии

Число погибших при землетрясении в Сирии увеличилось до 430, также известно о 1315 пострадавших людях. Об этом рассказал заместитель министра здравоохранения страны Ахмед Дмейрия, передает местное агентство SANA.

[ + – ] Разрушения из-за землетрясения в Алеппо

Разрушения зафиксированы в городах Латакия, Алеппо, Хама и Тартус.

Министерство образования Сирии, в свою очередь, отменило из-за землетрясения занятия во всех школах страны до конца недели.

Землетрясение в Турции и Сирии

Утром 6 февраля в Турции и Сирии произошло землетрясение силой 7,7 балла. Оно вызвало толчки по всему региону, обрушив здания и заставив жителей выбегать на улицы.

Последствия стихийного бедствия только на территории Турции коснулись десяти провинций. Среди прочего разрушена древнеримская крепость Газиантеп, находившаяся под охраной ЮНЕСКО как всемирное наследие. Также повреждена цитадель Алеппо в Сирии.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал землетрясение крупнейшей природной катастрофой в истории государства почти за сто лет.