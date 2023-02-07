"Допоможуть у ліквідації наслідків": Україна відправила в Туреччину рятувальників і техніку (фото)

Український лідер Володимир Зеленський поговорив по телефону з президентом Ердоганом і пообіцяв надати посильну допомогу через руйнівний землетрус. Кабмін вирішив, що до Туреччини вирушать 87 рятувальників, вони вже в дорозі.

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Президент України Володимир Зеленський сьогодні, 7 лютого, провів телефонну розмову з турецьким лідером Реджепом Тайїпом Ердоганом. Про це йдеться у Telegram-каналі глави держави.

"У розмові з президентом Туреччини Реджепом Тайїпом Ердоганом висловив співчуття у зв'язку зі страшною трагедією, що спіткала народ Туреччини через землетруси", — написав президент.

За словами Зеленського, Україна відправить у Туреччину пошуково-рятувальний загін і техніку для ліквідації наслідків руйнувань.

"Українські фахівці мають відповідний досвід у подоланні наслідків природних катастроф і прибудуть до постраждалих регіонів у найкоротші терміни", — додав український лідер.

Раніше Зеленський підписав відповідний указ №61/2023 про надання гуманітарної допомоги турецькій стороні у зв'язку із землетрусом.

Українські рятувальники у Туреччині: рішення Кабміну

Згідно з рішенням Кабінету міністрів України, до Туреччини вирушить 87 українських рятувальників. Фахівців мають надати МВС та Державна служба з надзвичайних ситуацій. Рятувальників з України відправлять літаками Ан-32 та Ан-26, а також автомобільним транспортом.

За словами посла України в Туреччині Василя Боднара, український пошуково-рятувальний загін, що складається приблизно з 90 осіб, уже вирушив "заліковувати рани турецького народу". Дипломат опублікував відповідні фото.

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"Ми також продовжуємо надсилати гуманітарну допомогу", — додав він.

Нагадаємо, 6 лютого в регіонах Туреччини та Сирії сталася серія потужних землетрусів. Епіцентр стихійного лиха в Туреччині знаходився поряд із великим містом Газіантеп, в якому проживає понад мільйон людей.

7 лютого видання The Daily Mail повідомило, що в Сирії з-під уламків зруйнованої будівлі врятували новонароджену дівчинку. Її дістали за кілька хвилин після появи на світ.

Сьогодні спікер українського МЗС Олег Ніколенко розповів, що в Туреччині ймовірно загинуло двоє українців. Наразі посольство намагається підтвердити інформацію та ідентифікувати людей.