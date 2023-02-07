Землетрус у Сирії: жінка народила під завалами зруйнованого будинку, але загинула (фото, відео)

За даними ЗМІ, крихітна дівчинка — єдина вижила в сім'ї з передмістя Алеппо. Стихійне лихо в Сирії та Туреччині забрало життя понад 5 000 людей.

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У Сирії з-під уламків зруйнованої будівлі врятували новонароджену дівчинку, її дістали за кілька хвилин після появи на світ. Про це повідомляє The Daily Mail.

На опублікованих кадрах видно, як у північно-східному регіоні Джендерес співробітник рятувальної служби переносить на руках немовля у безпечне місце.

Напередодні, 6 лютого, тут стався руйнівний землетрус магнітудою 7,8 балів.

Повідомляється, що мати дитини трагічно загинула після пологів.

[ + – ] Новонароджена дитина на тлі руйнувань у Сирії

За інформацією місцевих ЗМІ, пологи у переселенки зі східного регіону Дейр-ез-Зор почалися під час землетрусу, який у Сирії та Туреччині забрав життя понад 5 000 осіб.

Оператори інформагентств зняли одного з рятувальників, котрий вибігає зі зруйнованої будівлі з крихітним немовлям на руках на тлі бетонних стін, що обвалилася, викривленого металу та колючого дроту.

[ + – ] Новонароджена дитина на тлі руйнувань у Сирії

На відео ще один рятувальник подає пильну ковдру, щоб зігріти новонароджену.

[ + – ] Руйнування в Сирії

Повідомляється, що, незважаючи на те, що дитина зараз у безпеці, вся її родина загинула під час землетрусу.

Користувачі повідомили в коментарях, що запис був зроблений у сільській місцевості в районі міста Алеппо, яке сильно постраждало від землетрусу магнітудою 7,8.

За даними ЗМІ, понад 700 людей загинули на території, контрольованій сирійською опозицією, а також 538 осіб – у районах, підконтрольних уряду.

Нагадаємо, що президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган оголосив семиденну жалобу за загиблими внаслідок землетрусу.

Раніше Фокус повідомляв, що за твердженнями геофізика, який розповів про наслідки потужного землетрусу, Туреччина змістилася на кілька метрів на південний захід.