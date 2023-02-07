Землетрясение в Сирии: женщина родила под завалами разрушенного дома, но погибла (фото, видео)

По данным СМИ, крошечная девочка — единственная выжившая в семье из пригорода Алеппо. Стихийное бедствие в Сирии и Турции унесло жизни более 5000 человек.

Related video

В Сирии из-под обломков разрушенного здания спасли новорожденную девочку, ее достали спустя несколько минут после появления на свет. Об этом сообщает The Daily Mail.

На опубликованных кадрах видно, как в северо-восточном регионе Джендерес сотрудник спасательной службы переносит на руках младенца в безопасное место.

Накануне, 6 февраля, здесь произошло разрушительное землетрясение магнитудой 7,8 балла.

Сообщается, что мать ребенка трагически погибла после родов.

[ + – ] Новорожденный ребенок на фоне разрушений в Сирии

По информации местных СМИ, роды у переселенки из восточного региона Дейр-эз-Зор начались во время землетрясения, которое в Сирии и Турции унесло жизни более 5000 человек.

Операторы информагентств сняли одного из спасателей, выбегающего из разрушенного здания с крошечным младенцем на руках на фоне обвалившейся бетонных стен, искривленного металла и колючей проволоки.

[ + – ] Новорожденный ребенок на фоне разрушений в Сирии

На видео еще один спасатель подает пыльное одеяло, чтобы согреть новорожденную.

[ + – ] Разрушения в Сирии

Сообщается, что, несмотря на то, что ребенок сейчас в безопасности, вся его семья погибла во время землетрясения.

Пользователи сообщили в комментариях, что запись была сделана в сельской местности в районе города Алеппо, который сильно пострадал от землетрясения магнитудой 7,8.

По данным СМИ, свыше 700 человек погибли на территории, контролируемой сирийской оппозицией, а также 538 человек — в районах, подконтрольных правительству.

Напомним, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил семидневный траур по погибшим в результате землетрясения.

Ранее Фокус сообщал, что, по утверждениям геофизика, рассказавшего о последствиях мощного землетрясения, Турция сместилась на несколько метров на юго-запад.