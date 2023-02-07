Землетрясение в Турции: сейсмолог рассказал, почему оно было таким разрушительным

Ученые рассказали, что послужило причиной столь масштабного землетрясения и почему оно произошло сейчас.

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Вчера, 6 февраля, недалеко от границы с Сирией, на юго-востоке Турции произошло чрезвычайно сильное землетрясение. Согласно данным сейсмологов, магнитуда достигла 7,8 из 10 баллов по шкале магнитной магнитуды, пишет Science Alert.

Исследователи отмечают, что сейсмические волны были зафиксированы по всему миру и активно распространились по Европе, вплоть до Великобритании. По предварительным данным, из-за землетрясения в Турции пострадали около 4000 человек, а также зафиксированы сообщения о повреждении газопроводов, в результате которых в разных точках вспыхнули пожары.

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Причина землетрясения в Турции

По словам доцента кафедры наук о Земле Даремского университета Деженни Дженкинс, этот район Турции является чрезвычайно подверженным землетрясениям — он находится на пересечении трех тектонических плит, составляющих земную кору: Анатолийской, Аравийской и Африканской плит.

Сейсмологам известно, что Аравийская плита движется на север, в результате чего Анатолийская плита оказывается оттесненной на запад. Движение тектонических плит создает давление на зоны разломов на их границах, а внезапный выброс этого давления становится причиной землетрясения и сотрясения земли.

Сейсмологи предполагают, что это землетрясение произошло на одном из основных разломов, которые являются границей между Анатолийской и Аравийской плитами. Предположительно, виновниками трагедии называют один из двух разломов — Восточно-Анатолийский или разлом Мертвого моря. Сейсмологи отмечают, что оба они являются "сдвиговыми", а потому, как бы, приспосабливаются к движению плит, движущихся мимо друг друга.

История землетрясений

Сейсмологи отмечают, что для данного региона землетрясения не редкость — они буквально происходят здесь ежегодно. Однако вчерашнее землетрясение оказалось чрезвычайно сильным и разрушительным, поскольку было высвобождено слишком много энергии.

По информации Геологической службы США (USGS), за последние чуть более полусотни лет на этой территории произошло три землетрясения подобной силы — свыше 6 баллов. Сейсмологи отмечают, что вчерашнее землетрясение с магнитудой 7,8 оказалось значительно больше, чем те, что происходили ранее в этом районе — предыдущее самое сильное произошло здесь с магнитудой 7,4.

Отметим, что сегодня сейсмологи используют шкалу моментной магнитуды, которая представляет собой количество энергии, выделяемое землетрясением — шкала Рихтера давно устарела.

Сейсмологи отвечают, что эта шкала не линейна и предоставляет данные о высвобожденной энергии. То есть фактически магнитуда 7,8 на самом деле высвобождает приблизительно в 6000 раз больше энергии, чем умеренные землетрясения с магнитудой 5, которые, как правило, ранее происходили в этом регионе.

Ученые отмечают, что несмотря на то, что считается, будто энергия исходит из одного места или эпицентра, на самом деле она вызвана движением вдоль всей области разлома. То есть чем сильнее землетрясение, тем сильнее в конце концов сместится область разлома.

По словам Дженкинс, для такого масштабного как это необходимо было движение на большой территории — 190 километров в длину и 25 километров в ширину, а это значит что толчки будут ощущаться на достаточно большой территории.

Предварительные оценки показывают, что более 60 тысяч человек на расстоянии до 80 километров к северо-востоку вдоль границы почувствовали сильное сотрясение. Достаточное, чтобы нанести значительный материальный ущерб. Кроме того легкие толчки ощущались также в столице Турции Стамбуле — около 815 километров, в Багдаде (Ирак) — около 800 километров и Каире (Египет) — около 950 километров.

Чего ждать после землетрясения в Турции

Сейсмологи предупреждают, что после крупных землетрясений всегда идут меньшие, известные как афтершоки, поскольку земной коре необходимо приспособиться к изменениям напряжения. Они могут продолжаться от нескольких дней до нескольких лет после первоначального события.

Исследователи отмечают, что лишь за первые 12 часов на юго-востоке Турции произошло уже три землетрясения магнитудой более 6. Первый был магнитудой 6,7 и произошел всего через 11 минут после первого толчка, а затем последовали сотни афтершоков меньшей магнитудой.

Исследователи отмечают, что позже утром немного севернее произошел еще один толчок магнитудой 7,5 — это произошло на соседнем разломе Сюргю и технически может считаться отдельным землетрясением, хотя оно, вероятно, и было вызвано первым. Впрочем, исследователи предупреждают, что это землетрясение, вероятно, вызовет свою волну афтершоков.

Как правило, афтершоки значительно менее сильны, однако они все же могут быть не менее разрушительными — подобные толчки могут еще больше повредить инфраструктуру и затруднить спасательные работы.

Ранее Фокус писал о том, что известно о землетрясении в Турции и Сирии — самое мощное с 1939 года.