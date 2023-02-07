Землетрус у Туреччині: сейсмолог розповів, чому він був таким руйнівним

Вчені розповіли, що спричинило такий масштабний землетрус і чому він стався зараз.

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Учора, 6 лютого, неподалік кордону із Сирією, на південному сході Туреччини стався надзвичайно сильний землетрус. За даними сейсмологів, магнітуда досягла 7,8 із 10 балів за шкалою магнітної магнітуди, пише Science Alert.

Дослідники зазначають, що сейсмічні хвилі зафіксували по всьому світу, вони активно поширилися Європою, аж до Великобританії. За попередніми даними, через землетрус у Туреччині постраждали близько 4000 людей, а також зафіксовано повідомлення про пошкодження газопроводів, внаслідок яких у різних точках спалахнули пожежі.

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Причина землетрусу в Туреччині

За словами доцента кафедри наук про Землю Даремського університету Деженні Дженкінс, цей район Туреччини є надзвичайно схильним до землетрусів — він знаходиться на перетині трьох тектонічних плит, що становлять земну кору: Анатолійської, Аравійської та Африканської плит.

Сейсмологам відомо, що Аравійська плита рухається на північ, внаслідок чого Анатолійська плита відтискається на захід. Рух тектонічних плит створює тиск на зони розломів на їх межах, а раптовий викид цього тиску стає причиною землетрусу та струсу землі.

Сейсмологи припускають, що цей землетрус стався на одному з основних розломів, які є кордоном між Анатолійською та Аравійською плитами. Імовірно, винуватцями трагедії називають один із двох розломів — Східно-Анатолійський чи розлом Мертвого моря. Сейсмологи зазначають, що обидва вони є "зсувними", а тому, як би, пристосовуються до руху плит, що рухаються повз одна одної.

Історія землетрусів

Сейсмологи зазначають, що для цього регіону землетрусу не рідкість — вони відбуваються тут щороку. Проте вчорашній землетрус виявився надзвичайно сильним і руйнівним, оскільки вивільнилося надто багато енергії.

За інформацією Геологічної служби США (USGS), за останні трохи більш як пів сотні років на цій території сталися три землетруси такої сили — понад 6 балів. Сейсмологи зазначають, що вчорашній землетрус із магнітудою 7,8 виявився значно більшим, ніж ті, що відбувалися раніше в цьому районі — попередній найсильніший стався тут із магнітудою 7,4.

Зазначимо, що сьогодні сейсмологи використовують шкалу моментної магнітуди, яка є кількістю енергії, яку виділяє землетрус — шкала Ріхтера давно застаріла.

Сейсмологи відповідають, що ця шкала не є лінійною і надає дані про вивільнену енергію. Тобто фактично магнітуда 7,8 насправді вивільняє приблизно у 6000 разів більше енергії, ніж помірні землетруси з магнітудою 5, які зазвичай раніше відбувалися в цьому регіоні.

Вчені зазначають, що попри те, що вважається, що енергія виходить з одного місця або епіцентру, насправді вона спричинена рухом вздовж усієї області розлому. Тобто чим сильніший землетрус, тим сильніше зрештою зміститься область розлому.

За словами Дженкінс, для такого масштабного, як це необхідно було, рух на великій території — 190 кілометрів завдовжки і 25 кілометрів завширшки, а це означає, що поштовхи відчуватимуться на досить великій території.

Попередні оцінки показують, що понад 60 тисяч людей на відстані до 80 кілометрів на північний схід уздовж кордону відчули сильний струс. Достатньо, щоб завдати значної матеріальної шкоди. Крім того, легкі поштовхи відчувалися також у столиці Туреччини Стамбулі — близько 815 кілометрів, у Багдаді (Ірак) — близько 800 кілометрів і Каїрі (Єгипет) — близько 950 кілометрів.

Чого чекати після землетрусу в Туреччині

Сейсмологи попереджають, що після великих землетрусів завжди йдуть менші, відомі як афтершок, оскільки земній корі необхідно пристосуватися до змін напруги. Вони можуть тривати від кількох днів до кількох років після початкової події.

Дослідники зазначають, що лише за перші 12 години на південному сході Туреччини сталося вже три землетруси магнітудою понад 6. Перший був магнітудою 6,7 і стався всього через 11 хвилин після першого поштовху, а потім були сотні афтершоків з меншою магнітудою.

Дослідники зазначають, що пізніше вранці трохи на північ відбувся ще один поштовх магнітудою 7,5 — це сталося на сусідньому розломі Сюргю і технічно може вважатися окремим землетрусом, хоча він, ймовірно, і спричинений першим. Втім, дослідники попереджають, що цей землетрус, ймовірно, спричинить свою хвилю афтершоків.

Як правило, афтершоки значно менш сильні, проте вони все ж таки можуть бути не менш руйнівними — такі поштовхи можуть ще більше пошкодити інфраструктуру та утруднити рятувальні роботи.

Раніше Фокус писав про те, що відомо про землетрус у Туреччині та Сирії — найпотужніший із 1939 року.