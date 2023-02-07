У Туреччині через землетрус могли загинути двоє українців, — МЗС

За словами спікера відомства Олега Ніколенка, зараз відомо про чотирьох постраждалих. Загалом вдалося знайти 38 громадян України, які перебували у регіоні на момент лиха. Ще 19 наразі не виходять на зв'язок.

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Унаслідок землетрусу в Туреччині 6 лютого, ймовірно, загинули двоє громадян України. Таку інформацію надала турецька сторона, повідомив у вівторок, 7 лютого, у себе в соцмережах речник МЗС Олег Ніколенко.

Наразі українське посольство перевіряє ці дані та намагається встановити особи загиблих людей.

Як зазначив Ніколенко, також відомо про чотирьох постраждалих українців. У них легкі травми, які небезпеки для життя не становлять. Госпіталізації люди також не потребують. Наразі постраждалим надали тимчасове житло та продукти.

Загалом співробітники дипломатичних відомств знайшли 38 громадян України, які перебували у регіоні під час природного лиха. Ще 19 людей поки що не виходять на зв'язок. Посольство взаємодіє з місцевими екстреними службами для їх розшуку.

Українське МЗС має намір відправити своїх консулів до міста Газіантеп, яке серйозно постраждало під час землетрусу. Співробітники посольства прибудуть до зони стихійного лиха, щойно це буде офіційно дозволено.

Консули зможуть на місці надати необхідну допомогу українцям. Їм доставлять теплі речі та предмети першої потреби. По дорозі назад диппредставництво готове вивезти своїм автотранспортом тих громадян, які захочуть переміститися в інші регіони Туреччини.

Нагадаємо, 6 лютого на південному сході Туреччини стався потужний землетрус магнітудою 7,8 балів. Його епіцентр знаходився поряд із великим містом Газіантеп, в якому проживає понад мільйон людей.

7 лютого видання The Daily Mail повідомило, що в Сирії з-під уламків зруйнованої будівлі врятували новонароджену дівчинку, її дістали за кілька хвилин після появи на світ.