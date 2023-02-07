В Турции из-за землетрясения могли погибнуть двое украинцев, — МИД

По словам спикера ведомства Олега Николенко, сейчас известно о четырех пострадавших. В целом удалось найти 38 граждан Украины, которые находились в регионе в момент бедствия. Еще 19 пока не выходят на связь.

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В результате землетрясения в Турции 6 февраля предположительно погибли двое граждан Украины. Такую информацию предоставила турецкая сторона, сообщил во вторник, 7 февраля, у себя в соцсетях спикер МИД Олег Николенко.

В настоящее время украинское посольство проверяет эти данные и пытается установить личности погибших людей.

Как отметил Николенко, также известно о четырех пострадавших украинцах. У них легкие травмы, опасности для жизни не представляющие. В госпитализации люди также не нуждаются. Сейчас пострадавшим предоставили временное жилье и продукты.

В целом сотрудники дипломатических ведомств нашли 38 граждан Украины, которые находились в регионе во время природного бедствия. Еще 19 людей пока не выходят на связь. Посольство взаимодействует с местными экстренными службами для их розыска.

Украинский МИД намерен отправить своих консулов в город Газиантеп, серьезно пострадавший во время землетрясения. Сотрудники посольства прибудут в зону стихийного бедствия, как только это будет официально позволено.

Консулы смогут на месте оказать необходимую помощь пострадавшим украинцам. Им доставят им теплые вещи и предметы первой необходимости. На обратном пути диппредставительство готово вывезти своим автотранспортом тех граждан, которые захотят переместиться в другие регионы Турции.

Напомним, 6 февраля на юго-востоке Турции произошло мощное землетрясение магнитудой 7,8 балла. Его эпицентр находился рядом с крупным городом Газиантеп, в котором проживает более миллиона человек.

7 февраля издание The Daily Mail сообщило, что в Сирии из-под обломков разрушенного здания спасли новорожденную девочку, ее достали спустя несколько минут после появления на свет.