"Помогут в ликвидации последствий": Украина отправила в Турцию спасателей и технику (фото)

Украинский лидер Владимир Зеленский поговорил по телефону с президентом Эрдоганом и пообещал предоставить посильную помощь из-за разрушительного землетрясения. Кабмин решил, что в Турцию отправятся 87 спасателей, они уже в пути.

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Президент Украины Владимир Зеленский сегодня, 7 февраля, провел телефонный разговор с турецкий лидером Реджепом Тайпом Эрдоганом. Об этом говорится в Telegram-канале главы государства.

"В разговоре с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом выразил соболезнования в связи со страшной трагедией, постигшей народ Турции из-за землетрясений", — написал президент.

По словам Зеленского, Украина отправит в Турцию поисково-спасательный отряд и технику для ликвидации последствий разрушений.

"Украинские специалисты имеют соответствующий опыт в преодолении последствий природных катастроф и прибудут в пострадавшие регионы в кратчайшие сроки", — добавил украинский лидер.

Ранее Зеленский подписал соответствующий указ №61/2023 о предоставлении гуманитарной помощи турецкой стороне в связи с землетрясением.

Украинские спасатели в Турции: решение Кабмина

Согласно решению Кабинета министров Украины, в Турцию отправится 87 украинских спасателей. Специалистов должны предоставить МВД и Государственная служба по чрезвычайным ситуациям. Спасателей из Украины отправят самолетами Ан-32 и Ан-26, а также автомобильным транспортом.

По словам посла Украины в Турции Василия Боднара, украинский поисково-спасательный отряд, состоящий примерно из 90 человек, уже отправился "залечивать раны турецкого народа". Дипломат опубликовал соответствующие фотографии.

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"Мы также продолжаем отправлять гуманитарную помощь", — добавил он.

Напомним, 6 февраля в регионах Турции и Сирии произошла серия мощных землетрясений. Эпицентр стихийного бедствия в Турции находился рядом с крупным городом Газиантеп, в котором проживает более миллиона человек.

7 февраля издание The Daily Mail сообщило, что в Сирии из-под обломков разрушенного здания спасли новорожденную девочк. Ее достали спустя несколько минут после появления на свет.

Сегодня спикер украинского МИДа Олег Николенко рассказал, что в Турции предположительно погибло два украинца. В настоящее время посольство пытается подтвердить информацию и идентифицировать людей.