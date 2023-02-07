Вважалися загиблими: у Туреччині з-під завалів витягли двох українців, — посол

Посол України у Туреччині Василь Боднар розповів, що двох громадян витягли з-під завалів будинку в місті Хатай.

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Двоє українців, яких попередньо вважали загиблими через землетрус у Туреччині, виявилися живими. Про це у Facebook увечері 7 лютого написав посол України в Туреччині Василь Боднар.

"Громадяни України — живі!" — прокоментував він.

За словами Боднара, інформацію вже підтверджено.

Як уточнив посол, двох українських громадян змогли витягнути з-під завалів будинку в місті Хатай.

Він пообіцяв пізніше опублікувати додаткову інформацію про це.

Повідомлення про двох громадян України, які нібито загинули внаслідок землетрусу в Туреччині, сьогодні вдень написав речник українського МЗС Олег Ніколенко. Дипломат попередив, що відомості походять від турецької сторони і ще перевіряються українською дипмісією.

Він також розповів, що внаслідок стихійного лиха постраждали четверо громадян України, всім їм надано необхідну допомогу.

Нагадаємо, 6 лютого на південному сході Туреччини стався потужний землетрус магнітудою 7,8 балів. Його епіцентр знаходився поряд із великим містом Газіантеп, в якому проживає понад мільйон людей.

7 лютого президент Володимир Зеленський поспілкувався по телефону з турецьким лідером Реджепом Тайїпом Ердоганом і пообіцяв надати посильну допомогу для ліквідації наслідків.

Як стало пізніше відомо, в Туреччину вирушило 87 рятувальників. Частина з них вилетіла літаками, частково фахівці вирушили на автомобільному транспорті.