Считались погибшими: в Турции из-под завалов вытащили двух украинцев, — посол

Посол Украины в Турции Василий Боднар рассказал, что двоих граждан вытащили из-под завалов дома в городе Хатай.

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Двое украинцев, которых предварительно считали погибшими из-за землетрясения в Турции, оказались живыми. Об этом у себя в Facebook вечером 7 февраля написал посол Украины в Турции Василий Боднар.

"Граждане Украины — живы!" — прокомментировал он.

По словам Боднара, информация уже подтверждена.

Как уточнил посол, двоих украинских граждан смогли вытащить из-под завалов дома в городе Хатай.

Он пообещал позже опубликовать дополнительную информацию об этом.

Сообщение о двух гражданах Украины, которые якобы погибли в результате землетрясения в Турции, сегодня днем написал спикер украинского МИДа Олег Николенко. Дипломат предупредил, что сведения исходят от турецкой стороны и еще проверяются украинской дипмиссией.

Он также рассказал, что в результате стихийного бедствия пострадало четверо граждан Украины, всем им оказана необходимая помощь.

Напомним, 6 февраля на юго-востоке Турции произошло мощное землетрясение магнитудой 7,8 балла. Его эпицентр находился рядом с крупным городом Газиантеп, в котором проживает более миллиона человек.

7 февраля президент Владимир Зеленский пообщался по телефону с турецким лидером Реджепом Тайпом Эрдоганом и пообещал предоставить посильную помощь для ликвидации последствий.

Как стало позже известно, в Турцию отправилось 87 спасателей. Часть из них вылетела на самолетах, частично специалисты отправились на автомобильном транспорте.