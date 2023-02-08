Землетрус в Туреччині та Сирії: кількість загиблих зросла до 8,5 тисяч

Лише у Туреччині кількість жертв зросла до 6234 осіб. У Сирії підрахунок кількості жертв також іде на тисячі — жертвами катаклізму стали щонайменше 2270 людей.

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Згідно з останніми даними, загальна кількість загиблих внаслідок потужного землетрусу, який стався вранці 6 лютого на кордоні Туреччини та Сирії, перевищила 8 тисяч людей. При цьому загальна кількість постраждалих уже перевищує 40 тисяч людей. Лише в самій Туреччині природний катаклізм забрав життя 6234 людей, при цьому кількість поранених і постраждалих досягла 37 011 людей, повідомило агентство "Анадолу" 8 лютого.

У сусідній Сирії жертвами землетрусу стали щонайменше 2270 осіб, ще 3700 отримали поранення різного ступеня тяжкості. Таким чином, поки що відомо, що загальна кількість загиблих у Туреччині та Сирії внаслідок стихійного лиха досягла 8 504 особи, а кількість постраждалих налічує 40 711 осіб.

Рятувальні роботи продовжуються

Повідомляється, що з-під уламків зруйнованих будівель рятувальники продовжують діставати постраждалих. Водночас кількість жертв зростатиме в міру продовження пошуково-рятувальних робіт. Як заявив генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) Тедрос Аданом Гебреїсус, шанси знайти людей під завалами з кожною хвилиною зменшуються.

Журналісти компанії ВВС, які працюють у місцях трагедії, повідомляють, що рятувальні роботи не припиняються ні на хвилину. Коли зупиняється техніка, самі мешканці беруть до рук інструменти та самостійно намагаються розчищати завали. Незважаючи на завзятість, з якою люди намагаються знайти тих, хто вижив під руїнами, рятувальні роботи ускладнюються через холодну погоду — температура в районах Туреччини, які постраждали від катаклізму, поступово опускається і найближчим часом сягне позначки 7 градусів морозу.

Раніше повідомлялося, що президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з турецьким лідером Реджепом Ердоганом, під час якої голова держави висловив співчуття колезі у зв'язку з катастрофою. Зеленський пообіцяв відправити до Туреччини пошуково-рятувальний загін та техніку для ліквідації наслідків руйнувань.

Як повідомив 7 лютого речник українського МЗС Олег Ніколенко, внаслідок землетрусу в Туреччині ймовірно загинули двоє громадян України. За його словами, наше посольство перевіряє ці дані та намагається встановити особи загиблих людей.