Землетрясение в Турции и Сирии: число погибших возросло до 8,5 тысяч

Только в Турции количество жертв возросло до 6234 человек. В Сирии подсчет количество жертв также идет на тысячи — жертвами катаклизма стали как минимум 2270 человек.

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Согласно последним данным, общее число погибших в результате мощного землетрясения, произошедшего утром 6 февраля на границе Турции и Сирии, превысило 8 тысяч человек. При этом общее количество пострадавших уже превышает 40 тысяч человек. Только в самой Турции природный катаклизм унес жизни 6234 человек, при этом число раненых и пострадавших достигло 37 011 человек, сообщило агентство "Анадолу" 8 февраля.

В соседней Сирии жертвами землетрясения стали как минимум 2270 человек, еще 3700 — получили ранения различной степени тяжести. Таким образом пока известно, что общее количество погибших в Турции и Сирии в результате стихийного бедствия достигло 8 504 человека, а количество пострадавших насчитывает 40 711 человек.

Спасательные работы продолжаются

Сообщается, что из-под обломков разрушенных зданий спасатели продолжают доставать пострадавших. Вместе с тем число жертв будет расти по мере продолжения поисково-спасательных работ. Как заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус, шансы найти людей под завалами с каждой минутой уменьшаются.

Журналисты компании ВВС, работающие в местах трагедии сообщают, что спасательные работы не прекращаются ни на минуту. Когда останавливается техника, сами жители берут в руки инструменты и самостоятельно пытаются расчищать завалы. Несмотря на упорство, с которым люди пытаются найти выживших под руинами, спасательные работы затрудняются из-за холодной погоды — температура в районах Турции, пострадавших от катаклизма, постепенно опускается и в ближайшее время достигнет отметки 7 градусов мороза.

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с турецким лидером Реджепом Эрдоганом, в ходе которого глава государства выразил соболезнования коллеге в связи с катастрофой. Зеленский пообещал отправить в Турцию поисково-спасательный отряд и технику для ликвидации последствий разрушений.

Как сообщил 7 февраля спикер украинского МИД Олег Николенко,в результате землетрясения в Турции предположительно погибли двое граждан Украины. По его словам, наше посольство проверяет эти данные и пытается установить личности погибших людей.