Землетрясение в Турции: спасатели ГСЧС Украины прибыли на место трагедии (видео)

Всего для ликвидации последствий разрушительного землетрясения Украина направила в Турцию 87 человек личного состава, 18 единиц техники и 10 поисково-спасательных собак.

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Первая группа спасателей Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям прибыла в Турцию для оказания помощи в ликвидации последствий землетрясения, произошедшего 6 февраля. Об этом сообщается в Telegram-канале ГСЧС Украины.

Сводный отряд ГСЧС включает в себя спасателей Мобильного спасательного центра быстрого реагирования, пожарных, медиков, а также кинологические расчеты Межрегионального центра быстрого реагирования.

Вторая группа украинских спасателей отправилась в Турцию наземным путем и присоединится к первой сразу по прибытии на место назначения.

Сообщается, что всего в ликвидации последствий разрушительного землетрясения со стороны Украины будет задействовано 87 человек личного состава, 18 единиц техники и 10 поисково-спасательных собак.

В поисковых работах украинские спасатели будут использовать терминалы Starlink, дроны и прочую необходимую технику.

[ + – ] Спасатели ГСЧС Украины прибыли в Турцию

Напомним, что 6 февраля на территории Турции и Сирии произошло масштабное землетрясение. Согласно последним данным, стихийное бедствие унесло жизни более 8 тысяч человек. Общее число пострадавших составляет более 40 тысяч человек.

Во вторник, 7 февраля, президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с турецким президентом Реджепом Тайпом Эрдоганом. Украинский лидер пообещал отправить в Турцию поисково-спасательный отряд и технику для ликвидации последствий землетрясения.

В тот же день Владимир Зеленский подписал указ об оказании гуманитарной помощи Турции. Ее обеспечением займется Кабинет министров Украины.

Еще Фокус писал о том, что двое украинцев, которых предварительно считали погибшими из-за землетрясения в Турции, оказались живыми. По данным спикера МИД Украины Олега Николенко, в результате стихийного бедствия пострадало четверо украинских граждан.