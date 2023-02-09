Жертвы землетрясения в Турции спаслись благодаря WhatsApp, Instagram и Twitter (видео)

Пострадавшие рассказали о своем местонахождении и спасатели быстро их нашли. Вот почему мобильный Интернет и связь так важны в местах, где произошли катастрофы.

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В Турции продолжаются поиски жертв землетрясения, которое накрыло страну. Многим из них удалось спастись благодаря соцсетям, пишет Vice. Оказавшись под завалами люди смогли обозначить свое местоположение через WhatsApp, Instagram и Twitter, что позволило спасателям и друзьям быстро их найти и вытащить из-под обломков зданий.

Например, 20-летний студент из Стамбула Боран Кубат оказавшись под завалами в городе Малатье загрузил видео в WhatsApp, подробно указав свой адрес умоляя о помощи. "Кто увидит этот статус в WhatsApp, пожалуйста, приходите и помогите. Пожалуйста, все, придите и спасите нас сейчас же", — написал парень. Спасатели быстро отреагировали и теперь вся семья Борана в безопасности.

[ + – ] Благодаря сообщению в WhatsApp Борану удалось спастись Фото: Скриншот

Другой парень, Фират Яйла опубликовал видео в Stories в Instagram оказавшись под грудой бетона в Антакье. Позже он сообщил, что с ним все в порядке, но его мать до сих пор еще ищут спасатели и волонтеры.

[ + – ] Сирийский парень записал ролик в Instagram с просьбой о помощи

Джан Тюркер оказавшись в ловушке под обрушившейся гостиницей с женой и ребенком попросил о помощи через Twitter. Благодаря сообщению его быстро нашли и вызволили друзья.

[ + – ] Семью Тюркера удалось достать из-под завалов благодаря Twitter Фото: Соцсети

К сожалению, не всем жертвам землетрясения так повезло. Мехмет Бурак Кылынч через Twitter умолял о помощи в спасении его семьи, которая пропала во время подземных толчков в Антакье. Но, как он потом написал в соцсети, их все еще ищут.

На сегодняшний день в результате трех землетрясений и их повторных толчков в Турции и Сирии погибло более 11 000 человек. Специалисты говорят, что по мере разбора завалов количество погибших может превысить 20 000 человек. Много людей все еще остаются под обломками обрушившихся зданий.

Ранее Фокус писал, что Украина уже направила в Турцию 87 спасателей, 18 единиц техники и поисково-спасательных собак.