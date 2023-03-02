Настоящее чудо. В Турции спасли собаку, которая провела под завалами 23 дня (видео)

Несмотря на столь длительное пребывание под завалами, пес в целом абсолютно здоров.

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В Турции, которую 6 февраля всколыхнули мощнейшие землетрясения, продолжается разбор завалов. Сейчас спасатели все реже находят живых людей под руинами домов, поэтому обнаружение животного, которое смогло продержаться без еды и воды 23 дня, стало настоящим чудом, сообщает The New York Post.

Собаку породы хаски по кличке Алекс спасатели нашли недалеко от Антакьи в провинции Хатай, под рухнувшим двухэтажным зданием. Спасатели находились там в поисках места для строительства временного убежища для людей, выживших после землетрясения. Они услышали слабые звуки из-под руин и пошли на них. Чтобы вытащить животное, им понадобилось полтора часа.

Издание отмечает, что в спасательной операции принимал участие и владелец пса, который звал его по имени.

Когда собаку достали, она выглядела потрясенной и слабой. Алекса напоили водой и передали на лечение в Федерацию прав животных Турции.

"Это действительно было чудо. Это настоящее чудо, что он выжил в этой яме 22 дня, ничего не ел и не пил", – уверен волонтер организации HAYTAP Осман Полат.

Как животное столько времени смогло прожить без еды и воды, до сих пор для всех остается загадкой.ю После обследования выяснилось, что кроме истощения и испуга, у собаки больше нет никаких серьезных повреждений или проблем со здоровьем.

Землетрясения, зацепивший Турцию и Сирию 6 февраля, привели к гибели 50 тыс. человек и разрушению приблизительно 173 тыс. зданий. 27 февраля в Турции произошло еще одно землетрясение магнитудой 5,6, сосредоточенное в городе Есильюрт в провинции Малатья.

Ранее Фокус писал о еще одной спасенной собаке, оказавшейся под завалами.