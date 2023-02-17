В Турции спасли собаку, которая провела под завалами 200 часов (видео)

Животное пыталось выбраться самостоятельно, исцарапав в кровь лапы и морду.

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Группа португальских спасателей, разбирающих завалы в Турции после сильнейших землетрясений, вытащила из-под завалов обрушившегося дома в Анталье лабрадора-ретривера, который 200 часов ждал освобождения и даже сам пытался проложить себе путь на волю, исцарапав лапы в кровь, сообщает The Herald News. Кадры спасательной операции облетели соцсети.

Животное было очень худым, с торчащими ребрами и ранами не только на лапах, но и на лице.

По словам координатора кинотехнической группы Национальной республиканской гвардии (GNR) в Турции Андре Розы, травмы пса являются признаком того, что он "пытался прокопать стену и найти выход".

"У него там было место только для того, чтобы лечь", – сообщили спасатели, добавив, что собаки "могут обходиться без еды гораздо дольше, чем люди", но даже в этом случае "собака долгое время находится без доступа к воде".

Отмечается, что спасение животного стало счастливой случайностью. Команда поисковиков направлялась к дому, где, как предполагалось, есть труп человека. С ними была собака Кейси, которая получила от офицера Филипа Мендеса игрушку после того, как вернулась из-под завалов. Кейси залаяла от радости, и в этот момент послышался лай со стороны разрушенного здания.

Команда попыталась выяснить, откуда доносился лай. Сначала они обыскали первый этаж пострадавшего от землетрясения дома, но быстро поняли, что животное застряло в обрушившемся подвале, спрессованном структурными повреждениями здания.

"Я думаю, что это кирпич. Так и должно быть", – сказал оперативник, который сразу начал ломать стену, используя хулиганку (инструмент, позволяющий просверлить стену), в том месте, где, по их мнению, должна была быть собака. Постепенно отверстие начало открываться, и вскоре люди увидели животное.

Команда оставила немного еды рядом с дырой и позвала пса. Через несколько секунд животное преодолело страх и выбралось из заточения.

Спасатели начали хлопать в ладоши от радости, что поначалу напугало пса, однако потом он вернулся попить воды. Португальцы назвали его "Туга", однако буквально через час нашелся хозяин собаки, который рассказал, что ретривера зовут "Тарчин" (в переводе с турецкого "корица").

По словам Филипе Мело, пожарного из Лиссабона, "эти эпизоды воодушевляют португальскую спасательную команду в Турции".

Два землетрясения магнитудой свыше 7 баллов произошли на юго-востоке Турции 6 февраля. По последним данным, число погибших в результате турецко-сирийских землетрясений приближается уже к 45 тысячам. Среди них – пять украинцев.

Напомним, ранее Фокус писал, что подрядчик, строивший обрушившиеся дома, пытался бежать за границу, но его задержали.