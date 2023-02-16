Подрядчик разрушенных домов хотел бежать из Турции: его задержали на яхте в Мармарисе (видео)

Турецкие застройщики массово покидают страну — на них открывают уголовные дела за некачественное строительство жилья. Главе строительных компаний Месуту Башкиру не повезло — его поймала береговая охрана.

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В турецком городе Мармарис задержали главу строительных компаний Месута Башкира, он пытался сбежать из страны на яхте. На подрядчика завели уголовное дело за некачественную постройку домов в пострадавших от землетрясения турецких провинциях, сообщило издание Haberler.

Ордер на его арест выдали по результатам проверки разрушенных зданий. Башкира обвиняют по статье "причинение телесных повреждений или убийство по неосторожности".

Отряды береговой охраны остановили яхту к западу от города Алабурун в районе Мармариса. Башкира передали отделению полиции Муглы и далее отправили в Кахраманмараш.

[ + – ] Башкиру 76 лет, его передали отделению полиции Муглы

Издание отмечает, что это не первый турецкий застройщик, пытавшийся покинуть страну. Явуза Каракуша, ответственного за постройку разрушенных домов в городе Адыяман, поймали в аэропорту Стамбула при попытке бегства в Грузию с женой Севилай Каракуш.

Суд выдал ордер на арест застройщика Ахмета Сая в рамках расследования прокуратуры Кахраманмараша. Задержание провели в доме друга подозреваемого в Бодруме.

Спецкомиссия экспертов осмотрела разрушенные здания и установила, что при их строительстве использовались некачественные материалы, дополняет издание En Son Haber.

"В первых выводах было установлено, что используемые материалы были низкого качества. Бетон был хрупкий", — отметили авторы.

Вице-президент Турции Фуат Октай 12 февраля рассказал о выдаче ордеров на задержание 131 человека. Все они подозреваются в причастности к обрушению зданий.

Напомним, что 13 февраля стало известно об аресте Омера Джихана в гостинице города Анталья. Мужчина владел фирмой, которая построила дом, разрушенный при землетрясении в провинции Хатай.

СМИ 10 февраля писали о задержании в аэропорту Стамбула подрядчика жилого комплекса "Ренессанс" в Хатае Мехмета Яшара Джошкуна. Он взял деньги и хотел покинуть страну.

Фокус уже писал о разрушительных последствиях землетрясения в Турции. Власти приняли решение снести город Нурдаги, его невозможно восстановить.