Притворился жертвой землетрясения: строитель разрушенного дома в Турции пытался избежать тюрьмы

Турецкие правоохранители задержали подрядчика дома, разрушенного во время катаклизма в районе Хатай. Мужчина пытался сбежать за границу, однако теперь ему придется отбывать наказание за решеткой.

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Турецкие правоохранители арестовали владельца фирмы, которая ответственна за строительство дома, разрушенного в ходе землетрясения в районе Хатай. Мужчина скрывался от правосудия в гостинице, притворившись пострадавшим от стихийного бедствия. Об этом в понедельник, 13 февраля, пишет издание Cumhuryiet.

По данным СМИ, полиция арестовала Омера Джихана в гостинице в Анталье, где он скрывался от правоохранителей вместе со своей семьей. По версии следствия, фирма Cihan İnşaat, которой он владеет, ответственна за строительство одного из разрушенных домов в городе Кахраманмараш в районе Хатай.

В гостинице мужчина скрывался в гостинице вместе со своей семьей, притворившись пострадавшим от землетрясения, и готовился выехать за пределы Турции. После задержания Джихана взяли под стражу, а на следующий день суд вынес ему приговор в виде тюремного заключения. Сколько лет лишения свободы присудили подрядчику в материале не уточняется.

12 февраля вице-президент Турции Фуат Октай заявил, что выданы ордера на задержание 131 человека, подозреваемых в причастности к обрушению зданий. Министр юстиции страны пообещал наказать всех виновных.

Напомним, 10 февраля СМИ сообщили, что полиция Турции задержала в аэропорту Стамбула подрядчика строительства жилого комплекса "Ренессанс" в провинции Хатай Мехмета Яшара Джошкуна. Мужчина пытался выехать за границу, взяв с собой деньги.

Также мы писали, что из-за землетрясений в Турции власти приняли решение снести город Нурдагы, так как он не подлежит восстановлению.