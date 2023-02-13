Прикинувся жертвою землетрусу: будівельник зруйнованого будинку в Туреччині намагався уникнути в'язниці

Турецькі правоохоронці затримали підрядника будинку, зруйнованого під час катаклізму в районі Хатай. Чоловік намагався втекти за кордон, проте тепер йому доведеться відбувати покарання за ґратами.

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Турецькі правоохоронці заарештували власника фірми, яка є відповідальною за будівництво будинку, зруйнованого під час землетрусу в районі Хатай. Чоловік ховався від правосуддя в готелі, вдавши постраждалого від стихійного лиха. Про це у понеділок, 13 лютого, пише видання Cumhuryiet.

За даними ЗМІ, поліція заарештувала Омера Джихана у готелі в Анталії, де він переховувався від правоохоронців разом із сім'єю. За версією слідства, фірма Cihan İnşaat, якою він володіє, є відповідальною за будівництво одного із зруйнованих будинків у місті Кахраманмараш у районі Хатай.

У готелі чоловік ховався разом зі своєю родиною, вдавши постраждалого від землетрусу, і готувався виїхати за межі Туреччини. Після затримання Джихана взяли під варту, а наступного дня суд ухвалив йому вирок у вигляді тюремного ув'язнення. Скільки років позбавлення волі присудили підряднику у матеріалі не уточнюється.

12 лютого віце-президент Туреччини Фуат Октай заявив, що видано ордери на затримання 131 людини, підозрюваних у причетності до обвалення будівель. Міністр юстиції країни пообіцяв покарати всіх винних.

Нагадаємо, 10 лютого ЗМІ повідомили, що поліція Туреччини затримала в аеропорту Стамбула підрядника будівництва житлового комплексу "Ренесанс" у провінції Хатай Мехмета Яшара Джошкуна. Чоловік намагався виїхати за кордон, взявши із собою гроші.

Також ми писали, що через землетруси в Туреччині влада прийняла рішення знести місто Нурдаги, оскільки воно не підлягає відновленню.