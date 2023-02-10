Землетрус у Туреччині: підрядник зруйнованого елітного ЖК намагався втекти за кордон (фото)

За даними ЗМІ, в резиденції "Ренесанс" могли проживати близько 1000 осіб.

Related video

Поліція Туреччини затримала в аеропорту Стамбула підрядника будівництва житлового комплексу "Ренесанс" у провінції Хатай Мехмета Яшара Джошкуна. Чоловік намагався виїхати за кордон, прихопивши із собою гроші, пише турецьке видання Hurriyet.

Повідомляється, що співробітники поліції запобігли виїзду Джошкуна з аеропорту Стамбула в Карабах. Підрядника було заарештовано за розпорядженням прокуратури Газіосманпаші й доставлено до поліцейського відділення.

[ + – ] Мехмета Яшара Джошкуна затримано в аеропорту

Що відомо про ЖК "Ренесанс"

Резиденція "Ренесанс" розташовувалася на бульварі Інону в районі Антак'я в Хатаї та включала 250 квартир. Її будівництво було завершено у 2013 році. 6 лютого 2023 року будівля була повністю зруйнована внаслідок потужного землетрусу.

Судячи зі знімків, зроблених дроном із повітря, ЖК перекинувся на один бік, пошкодивши інший будинок. За даними журналістів, у "Ренесансі" проживали близько 1000 осіб.

[ + – ] Зруйнований ЖК "Ренесанс"

У виданні Sabah зазначають, що житловий комплекс "Ренесанс" був однією з найрозкішніших будівель в Антак'ї, що постраждав унаслідок масштабного землетрусу. Вартість квартир у 12-поверховій споруді становила 1,5-3 мільйони лір.

[ + – ] ЖК "Ренесанс" до землетрусу

Компанія, відповідальна за спорудження "Ренесансу", належала двом братам: підряднику Мехмету Яшару Джошкуну й інженеру-будівельникові Хусейну Ялчину Джошкуну.

[ + – ] Мехмет Яшар Джошкун і Хусейн Ялчин Джошкун

Нагадаємо, що за даними міжнародного рейтингового агентства Fitch, економічний збиток, завданий Туреччині та Сирії руйнівним землетрусом 6 лютого, може перевищити 4 млрд доларів.

Фокус також писав про те, що на 10 лютого відомо про 20 000 загиблих унаслідок великого землетрусу в Туреччині та Сирії. Сотні тисяч людей в обох країнах залишилися без житла посеред зими.

Ще ми писали про те, що в ліквідації наслідків землетрусу в Туреччині задіяні співробітники Зведеного загону ДСНС України. Українські рятувальники проводять пошуково-рятувальні роботи в провінції Хатай, працюючи позмінно.