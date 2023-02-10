Українські рятувальники показали, як розбирають завали після землетрусу в Туреччині (фото)

ДСНС України розгорнула наметове містечко в районі Доанкой міста Антакья на півдні Туреччини. З початку робіт українськими рятівниками обстежено 61 будівлю та розібрано 35 завалів для пошуку постраждалих.

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Співробітники Зведеного загону ДСНС показали, як проводять пошуково-рятувальні роботи в провінції Хатай. Про це повідомили на сайті служби.

"Станом на 10 лютого особовий склад ДСНС поділено на дві групи для виконання робіт позмінно по 6 годин. З початку робіт вже обстежено 61 будівлю, розібрано 35 завалів для пошуку постраждалих", — розповіли рятувальники.

ЗМІ повідомили, що сьогодні у Туреччині та Сирії залишилися сотні тисяч людей без даху над головою посеред зими. Табори розбили на автостоянках супермаркетів, у мечетях, на узбіччях доріг та серед руїн будинків. За даними Reuters, кількість загиблих внаслідок землетрусу зросла вже до 20 000. У турецькому місті Кахраманмарас, що стало епіцентром землетрусу, пошкоджено близько 40% будівель.

Як раніше підрахували аналітики міжнародного рейтингового агентства Fitch, збитки від землетрусу в Туреччині та Сирії можуть перевищити $4 млрд. За оцінками Геологічної служби США, економічні витрати землетрусу в Туреччині можуть досягти 2% ВВП.

Вчора, 9 лютого, Фокус писав про важливість мобільного інтернету та зв’язку у місцях катастроф. Постраждалі від землетрусу розповідали про своє місцеперебування у соцмережах, завдяки чому їх швидко знаходили рятувальники. Наприклад, 20-річний студент зі Стамбула Боран Кубат опинився під завалами в місті Малатьє. Хлопець завантажив відео у WhatsApp, де вказав свою адресу. Служба порятунку швидко його знайшла, нині хлопець та його родина у безпеці.